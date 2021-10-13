Başkan Erdoğan Avrupa’ya uyarısını tekrarladı: Yeni bir göç yükünü taşıyamayız

Afganistan'da yaşanan son durumu ele almak için G20 liderleri olağanüstü bir toplantı yaptı. Videokonferans yöntemiyle yapılan zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nden katıldı.

Konuşmasında G20'yi dünyanın karşı karşıya kaldığı meydan okumalar karşısında temel işbirliği platformu olarak gördüğünü ifade eden Erdoğan, "Afganistan'da yaşanan gelişmelerin siyasi ve insani boyutunun yanı sıra ekonomik ve finansal yansımaları da oluyor. Konunun G20'nin çalışma alanı içerisinde değerlendirilmesini memnuniyetle karşılıyorum. Afganistan'da yeni bir siyasi hakikatle karşı karşıyayız. Ülkede güvenlik ve istikrarın sağlanması uluslararası ölçekte de kritik önemdedir. Diyalog kanallarını açık tutarak Taliban'ı kapsayıcı bir yönetim kurmaya doğru yönlendirmeliyiz" dedi.

'BİZİM KARDEŞLİK GÖREVİMİZ'

Bugün Afgan halkının siyasi belirsizlik yanında 40 seneyi aşan çatışma ve terörün yıkıcı sonuçları ile de mücadele ettiğini dile getiren Erdoğan, "Böyle bir dönemde uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dönme lüksü yoktur. Bu zor günlerinde Afgan halkına karşı kardeşlik görevimizi yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Kabil Havalimanı'nda DEAŞ tarafından gerçekleştirilen saldırılarda görüldüğü gibi terör tehdidi halen sürmektedir. Afganistan'daki gelişmelerin göç akını riskini arttırdığı da malumunuzdur. 3.6 milyonu Suriye'den gelenler olmak üzere 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapan ülkemiz Afganistan kaynaklı yeni bir göç yükünü taşıyamaz. Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkileneceği kaçınılmazdır. G20 bünyesinde bir çalışma grubu kurulmasını öneriyorum. Türkiye olarak bu grubun başkanlığına da talibiz"