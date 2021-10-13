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Haberler Gündem MSB’den NAVTEX iddialarına yalanlama geldi

MSB’den NAVTEX iddialarına yalanlama geldi

13.10.2021

ORUÇ Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin faaliyetlerine yönelik ilan edilen NAVTEX ile Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tezlerine uygun hareket edildiği iddiaları yalanlandı. Söz konusu iddiaların yanıltıcı olduğunu açıklayan Milli Savunma Bakanlığı, "Arkasında bilgisizlik yoksa art niyet var. Belirlenen bölge ve sahalar kıta sahanlığımızla uyumludur" ifadelerine yer verildi.
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