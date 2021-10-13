’Siyasi cinayet’ iddialarına soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasetçilerin basın organlarına yansıyan "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlattı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasetçilerin basın organlarına yansıyan "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, bazı siyasi parti yöneticilerinin "siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına" dair açıklamalarının basına yansıması üzerine varsa suç ve delillerin tespiti bakımından inceleme ve araştırma yapılmasına karar verdi.

Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülecek soruşturmaya ilgili bir başsavcı vekilinin görevlendirildiği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı bir değerlendirmede siyasi cinayetler yaşanabileceğini öne sürmüş, 'Kaygılıyım' demişti. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki göstermiş, Türkiye'de faili meçhuller döneminin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidara gelişi ile kapandığını bildirmişti.

İYİ Partili Koray Aydın da, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına sahip çıkarak siyasi cinayet endişesinden bahsetmişti. Yaşananların ardından gözler Cumhuriyet Başsavcılıklarına çevrilmiş, soruşturma başlatılması istenmişti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Ülkemizde korku iklimi oluşturmayı amaçlayan bu tür iddiaları gündeme getirenleri, ellerindeki bilgileri savcılarımızla paylaşmaya davet ediyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızın önderlik ettiği güçlü siyaset sayesinde hükümetlerimiz döneminde Türkiye'de siyasi cinayetlere ve faili meçhullere son verilmiştir. Böylece siyasetin vesayet odaklarınca sistematik şekilde manipüle edildiği devir kapanmıştır.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Bir daha hiçbir çete, şu ya da bu şekilde kendisini devletin yerine koymaya çalışan hiçbir grup, Türkiye'de bu anlamda siyasi çatışmaların, cinayetlerin, faili meçhullerin işlenmesine yol açamayacak. AK Parti bu anlamda milletimizin içerisinde fitne sokacak, Türkiye'de siyasi cinayetlerin önünü açacak hiçbir adıma, hiçbir teşebbüse müsaade etmez ve etmeyecek.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Soylu, Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı 'Siyasi cinayetler' tartışması hakkında "İçişleri Bakanıyım sordum; böyle bir siyasi cinayet istihbaratı var mı, yok. Bu bir FETÖ taktiğidir." dedi.