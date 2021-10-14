Afrika’daki yeni rota Angola-Nijerya-Togo

Cumhurbaşkanlığı ve başbakanlığı döneminde bugüne kadar bazılarına birden fazla olmak üzere 28 farklı Afrika ülkesine ziyarette bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 günlük Angola, Nijerya ve Togo turu 17 Ekim Pazar günü başlayacak. Siyasi, insani, ekonomi ve kültür ayaklarını içerecek şekilde, ikili, bölgesel, kıtasal ve küresel olmak üzere dört boyutta yürütülen Türkiye'nin Afrika politikası, çok boyutlu dış politikasının temel ilkelerinden birini oluşturuyor. Türkiye, kıtanın barış ve istikrarı ile ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmayı, ayrıca ikili ilişkileri eşit ortaklık ve karşılıklı yarar temelinde geliştirmeyi amaçlıyor. Afrika kıtasıyla Türkiye'nin ticareti, 2003 yılında 5,4 milyar dolar seviyesinden koronavirüs salgınına rağmen 2020 yılı sonu itibarıyla 25,3 milyar dolar seviyesine ulaştı.

STRATEJİK ÖNEM TAŞIYOR

Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerinin özünü, "samimiyet, kardeşlik, dayanışma, birlikte kazanma ve birlikte yol yürüme" olarak niteleyen Erdoğan'ın Angola, Nijerya ve Togo ziyareti de İstanbul'da 21-22 Ekim'de düzenlenecek Türkiye- Afrika III. Ekonomi ve İş Forumu ve 17-18 Aralık'ta düzenlenecek Üçüncü Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi öncesinde büyük önem taşıyor. Erdoğan pandemi sürecinde Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'yu misafir ederken, iki ülke arasında çok sayıda anlaşma imzalanmıştı. Angola ile Türkiye'nin 176 milyon dolar olan ikili ticaret hacminin 500 milyon dolara ulaştırılması hedefleniyor.

FETÖ İLE MÜCADELE KONUSU

Daha önce 2016 yılında gittiği Nijerya'ya ikinci ziyaretini gerçekleştirecek Erdoğan, mevkidaşı Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile görüşmelerde bulunacak, Türkiye- Nijerya İş Forumu'na katılacak. Önemli işbirliği anlaşmalarının yanı sıra, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele de gündeme gelecek. Nijerya'nın çeşitli eyaletlerinde faaliyetlerine devam FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesi talebi de önemli gündem maddelerinden biri olacak. Başkan Erdoğan'ın Togo ziyaretinde de savunma sanayii alanında yapılacak iş birliği önem taşıyor. Atılacak adımlarla 2020 yılında 150 milyon dolar olan ikili ticaret hacminin daha da artırılması hedefleniyor.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SİYASET ÜSTÜ BİR MESELEDİR'

İKLİM Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı, Kızılcahamam'da yapıldı. Başkan Erdoğan, çalıştaya yazılı mesaj gönderdi. Mesajında iklim değişikliğinin tüm insanlığı olumsuz etkileyen siyaset üstü bir mesele olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde Yeşil Kalkınma Devrimi'ni tüm çalışanlarımızın merkezine yerleştirerek Türkiye olarak bu krizin çözümünde anahtar bir rol üstlenmekte kararlıyız" dedi.

2 ÜLKEDEN ZİYARET

BAŞKAN Erdoğan, dün Çankaya Köşkü'nde iki ülkeden konuklarını kabul etti. İlk olarak Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Lestari Priansari Marsudi'yi ağırlayan Erdoğan'a bu ziyarette Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik etti. Erdoğan, ardından Tacikistan Meclis Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda'yı kabul etti.