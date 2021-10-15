Başkan Erdoğan’dan İmam Hatip Okulları Sempozyumu’nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumu"nda konuşma gerçekleştirtirdi.



Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar:

Buradan ülkemizin döt bir yanındaki imam hatipli kardeşlerime ien kalbi selamlarımı gönderiyorum. Gözünü ülkemize çevirmiş tüm mazlum ve mağdurlara selamlarımı gönderiyorum. 70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumu'nda sizlerle olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

Sempozyumun başarılı geçmesini, imam hatip camiamız, ülkemiz, milletimiz, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

"CHP ZİHNİYETİ MİLLET İLE HESAPLAŞMASINI HEP İMAM HATİPLER ÜZERİNDEN YÜRÜTMÜŞTÜR"

Bugün 70 yaşında olan imam hatipler, her adımı sabır, samimiyet ve azim ile yürütülen bir mücadelenin eseridir. Kuruluşundan itibaren imam hatipler bu ülkede demokrasinin standardını gösteren bir mihenk taşı olmuştur. Vesayetin gölgesi ortadan kalktıkça imam hatiplerin kapısına vurulan zincirler kırılmıştır. CHP zihniyeti, millet ile, milletin değerleri ile hesaplaşmasını hep imam hatipler üzerinden yürütmüştür. Ellerine geçen her fırsatı ya bu okulları kapatmak ya da ellerindeki kazanılmış hakları engellemek için kullanmışlardır. İmam hatiplerin 70 yıllık mazisine baktığımızda bu durumun sayısız örneği ile karşılaşıyoruz.

Merhum Menderes'in 1950 seçimlerinden zaferle çıktıktan sonra ilk icraati ezanın aslı gibi okunmasıdır. Diğeri ise imam hatip okullarının açılmasıdır. Dönemin CHP bürokrasisi imam hatipleri açtırmamak için ayak sürümüştür.

İmam hatipler 28 Şubat döneminde vesayetçilerin hedefi olmuş, kat sayı zulmüyle üniversite hayallerine set vurulmuştur. 2011 yılında kat sayı uygulamasını kaldırarak, 1 sene sonra da 4+4+4 uygulaması ile orta okul kısmını açarak imam hatiplerin fetret dönemini hamdolsun biz sonlandırdık. İmam hatip mezunuyum, çocuklarımı imam hatipte okudum. Ama imam hatipçi olmadım. Tüm okullara seferber olduk. Bütün okullarımıza elimizden gelen desteği veriyoruz.

"BU HİKAYE KAT SAYI ZULMÜNE UĞRAYAN, ÜNİVERSİTE KAPILARINDAN DÖNDÜRÜLEN ÖĞRENCİLERİMİZİN HİKAYESİDİR"

Bu hikaye, senelerce ülkesinde özyurdunda parya muamelesi gören aziz milletimizin de hikayesidir. Bu hikaye üniversite kapılarında başörtülü oldukları için içeri alınmayan kızlarımızın da hikayesidir. Kat sayı zulmüne uğrayan gençlerimizin hikayesidir. Göbeğini kaşıyan diyerek tahkir edilen Anadolu insanımızın hikayesidir.

Bu hikaye azgın azınlığın kışkırtmalarına rağmen meşruiyetten ayrılmayan sessiz çoğunluğun da hikayesidir. Biz 40 yıldır bu hikayeyi yeniden yazmak için zorlu bir mücadele yürütüyoruz.

"ZULÜM KARŞISINDA ASLA BOYUN EĞMEDİK"

Taşeron haline getirdikleri eli kanlı yapıları üzerimize salarak Türkiye'yi istikrarsızlığa sürüklemek istediler. Gezi bahanesi ile sokaklarımızı kana bulamaya çalıştılar. Bunlar meşru hükümeti devirmeye çalıştılar. Çukur ve Hendek terörü ile vatan topraklarına göz diktiler. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile bunların hepsinin üstesinden geldik. Milletin sandıka verdiği emaneti ne terör örgütlerine ne de kifayetsiz muhterislere asla bırakmadık. Zalimler karşısında asla boyun eğmedik.

"İMAM HATİPLER EN ÇOK TERCİH EDİLEN OKULLAR ARASINDA"

28 Şubat döneminde kapısına kilit vurulmak istenen imam hatipler ülkemizin en çok tercih ettiği okullar arasında yer alıyor. Bugün 1 milyon 415 bin evladımız imam hatiplerde okuyor.

2021'de ilk yüzde elde edilen derecelerde 2020'ye göre yüzde 63'lük artış oldu. Bilim, teknoloji ve yabancı dil alanlarında elde edilen yarışma dereceleri bu okullarımızın yükselen başarısının işaretidir.

"BU FAŞİST CHP ZİHNİYETİ İMAM HATİPLERDE FİZİK, KİMYA YOK SANIYOR"

Bu faşist CHP zihniyetinin imam hatip okullarında hangi derslerin okutulduğundan haberi yok. İmam hatip okullarında fizik, kimya bunların okutulmadığını sanıyorlar. Ya da biliyorlar bilmemezlikten geliyorlar. Şaşılacak bir durum. Din istismarından beslenen DEAŞ, FETÖ, Boko Haram gibi örgütlere karşı mücadelede imam hatiplerin rolü anlaşıldıkça imam hatiplerin sayısı dünyada daha da artacaktır.

Son 70 yıl boyunca imam hatip okullarından hep ülkesine bağlı insanlar çıkmıştır. Mehmet Selim Kiraz gibi kahramanlar çıkmıştır. Ama vatanına, kendi milletine kurşun sıkan hain çıkmamıştır.

Aklını ve iradesini Pensilvanya'daki şarlatana kiralık verenlerin imam hatiplere düşmanlık yapmasının nedeni işte budur.