CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel geçtiğimiz gün Kütahya'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirmişti. Özel'in bu ziyareti esnasında çiftçi olduğunu söyleyen bir kişi traktörüne el konulduğunu iddia ederek Özel'e şikâyette bulunmuştu.
"TRAKTÖRÜME İCRA GELDİ" DEDİ, ÇETE LİDERİ ÇIKTI
Uluslararası Medya Enformasyon Derneği Başkanı Aslan Değirmenci bu ziyarete sosyal medyadan değinerek "Dün Özgür Özel ile Kütahya'da görüşüp, "Traktörüme icra geldi" diyen Mustafa Şimşek; çiftçi değil, Fas'tan evlenme vaadiyle 600 kadın getiren sahte evlilik çetesinin lideri.. Suçunu itiraf eden Şimşek, canlı yayında tutuklanmıştı. Serbest kalınca CHP'den rolü kapmış!" ifadelerini kullandı.
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI
Geçen yıl ocak ayında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında suçunu itiraf eden Mustafa Şimşek canlı yayında gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştı. Programda suçunu itiraf eden bu kişinin Fas'tan 600 kadın getirip Türk erkeklerine evlilik vaadiyle pazarlayan ve dolandıran çete lideri olduğu ortaya çıkmıştı.
CHP’li Özgür Özel’e “Traktörüme icra geldi” dedi, çete lideri çıktı! Müge Anlı ipliğini pazara çıkarmıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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