Savunma Sanayii İcra Komitesi’nde yerli ve milli vurgusu

SAVUNMA Sanayii İcra Komitesi, dün Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi. Toplantıda halihazırda devam eden yerli ve milli savunma sanayii projeleri ile F-16 alımı ve modernizasyonu gibi önemli konularda alınacak kararlar masaya yatırıldı. Toplantının ardından yayımlanan mesajda, Türkiye'nin yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığıyla, tam bağımsız savunma sanayii hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam edeceği vurgulandı.

ERDOGAN'A İKİ ÜLKEDEN GÜVEN MEKTUBU

BAŞKAN Erdoğan, Külliye'de iki ülkeden büyükelçileri kabul etti. Erdoğan'ı ilk olarak kardeş ülke Azerbaycan'ın Büyükelçisi Reşad Mammadov ziyaret etti ve güven mektubunu takdim etti. Ardından Avustralya Büyükelçisi Miles Robert Armitage, Başkan Erdoğan'ı ziyaret ederek ülkesinin güven mektubunu iletti.