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Başkan Erdoğan Kasımpaşa'dan tanıdığı kafe sahibi ile sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Angela Merkel görüşmesi öncesi Sarıyer'de konvoyunu durdurarak Kasımpaşa'dan tanıdığı kafe sahibi ile sohbet etti.

Başkan Erdoğan Kasımpaşa’dan tanıdığı kafe sahibi ile sohbet etti
DHA

16.10.2021, 12:56

Başkan Erdoğan , Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüşmesi için Sarıyer'de bulunan Huber Köşkü'ne gittiği sırada konvoyunu durdurarak Kasımpaşa'da tanıdığı kafe işletmecesi Bülent Safkan ile sohbet etti.

Bir süre Safkan ile sohbet eden Erdoğan daha sonra Huber Köşkü'ne gitti. Safkan, Erdoğan'la yaptığı sohbeti anlattı. Safkan, " Ben de Kasımpaşalıyım. Halimizi hatırımızı sordu. İşlerimizi sordu. Şükür dedik. Herhangi bir sıkıntının olmadığını ifade ettik. Tesadüf gördük birbirimizi. Eski günleri yad ettik. Kasımpaşa'da beraberdik o zaman ki dönemlerde" diye konuştu.

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