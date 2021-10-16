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Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka tablosunu açıkladı

Son dakika açıklaması Sağlık Bakanlı'ndan geldi. Açıklanan tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 167 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi yaşamını yitirdi.