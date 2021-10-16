Son dakika: Angela Merkel’den veda ziyareti! Başkan Erdoğan ile bir araya geldi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme için Huber Köşkü'ne geldi. Burada Erdoğan ile golf aracına binen Merkel, köşkün sahil kısmındaki alana geldi.
Türkiye ve Almanya bayrağının yanında duran iki lider, burada bekleyen yerli ve yabancı çok sayıda gazeteciyi selamladı.
Daha sonra iki lider, görüşme için buradan ayrıldı.
ELE ALINACAK KONULAR
İstanbul'da yapılan görüşmelerde, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerin gündeminde, ikili münasebetlerin yanı sıra, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Libya, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler de bulunuyor.
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