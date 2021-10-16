Yunanistan’a Ege’de adalar tokadı

Türkiye, Akdeniz'de Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi ve Yavuz ve Fatih Sondaj gemileriyle faaliyetlerini sürdürürken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Doğu Akdeniz'de herkes orada, bir tek Türkiye yok, neden?" diyerek bir gafa imza atmıştı. Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Emekli Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz de "Türkiye'nin devletler hukuku tarafından tanınan, üzerinde egemenlik hakkı kullanabileceği deniz yetki alanları anlamına gelen 'Mavi Vatan' kavramını utanmadan arlanmadan eleştirmeye kalkmış, "MAVİ VATAN, SALDIRGAN VE

YAYILMACI BİR ALGI YARATIYOR' diyebilme cüreti göstermişti. Bu yazıyı, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs gaflarıyla dillere düşen CHP Genel Başkanı KEMAL KILIÇDAROĞLU VE YARDIMCISI ÜNAL

ÇEVİKÖZ'E ithaf ediyorum.

ERDOĞAN'IN AKILLI HAMLESİ

Amerika'nın kuklaları Doğu Akdeniz ve Ege'de kaşınırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan stratejik bir hamle yaparak Birleşmiş Milletler nezdinde Yunanistan'a stratejik bir tokat attı. Türkiye, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektupla, Yunanistan'ın Ege Adaları'nı askerden arındırmasını istedi. Erdoğan'ın talimatıyla BM Genel Sekreteri'ne gönderilen mektup, Türkiye'nin Lozan ve Paris anlaşmalarından doğan haklarını kullanma yolunda DİK DURUŞ VE KARARLI olduğunu gösterirken, Ege adalarının askerden arındırılması ile ilgili şartları da hatırlatıyor. Şartları ihlal eden Yunanistan'a anlamlı uyarıları içeriyor.

LOZAN VE PARİS ANLAŞMALARI

Yunanistan, Ege adalarını silahlandırmakla 1923'teki Lozan ve 1947'deki Paris anlaşmalarının ilgili maddelerini açıkça çiğniyordu. Birinci Dünya Savaşı sonrası 1923'te imzalanan Lozan Barış Anlaşması'nın 13. Maddesi'nde, "Barışın korunmasını sağlamak amacıyla Yunan Hükümeti Midilli (Lesvos), Sakız (Chios) Sisam (Samos) ve Nikarya (Ahikerya) adalarında hiçbir deniz üssü ve hiçbir istihkam kurmayacak" ifadesi yer alıyor. 1947 tarihli Paris Antlaşması'nda Yunanistan'ın bu adaları "silahlandıramayacağı" açık hükümler halinde belirtiliyor. Bu kapsamda "Oniki Adalar" olarak tabir edilen Astypalaia (Astipalya), Rodos, Halki (Herke), Karpathos (Kerpe), Kasos (Çoban Adası), Tilos (İlyaki Adası), Nisiros (İncirli Adası), Kalimnos (Kelemez Adası), Leros (İleriye Adası), Patmos (Batnaz Adası), Lipsos (Lipsi Adası), Simi (Sömbeki Adası), Kos (İstanköy Adası), Kastellorizo (Meis Adası) ve de yakınlarındaki küçük adacıkların Yunanistan'a ŞARTLI devredildiği dile getiriliyor. Paris Anlaşması'nda "Bu adalar askerden arındırılacak ve askerden arındırılmış şekilde kalacak" ifadesi yer alıyor. Anlaşmanın ilgili maddesinde ayrıca, "Bu adaların Yunanistan'a devrine ilişkin formaliteler ve teknik şartlar Birleşik Krallık ile Yunanistan arasında yapılacak anlaşma ile belirlenecek ve yabancı birliklerin geri çekilmesi işbu anlaşmanın yürürlüğe girmesinden en geç doksan gün içeresinde sona erecektir" ifadesi yer alıyor.

Yunanistan, 1960'lardan beri adaları silahlandırarak Ege Adaları'nın silahsızlandırılmış statüsüne aykırı hareket ediyordu. Ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı ile 'Mavi Vatan' stratejisi ayağa kalktı. Akdeniz kalkanı ile artan ve sertleşen uyarılarla, Navtex'lerle ilerliyor.

ABD KUKLASI KIBRIS RUMLARINA...

ABD'NİN kuklası olan Kıbrıs Rum Kesimi'ne ait araştırma gemisi 3 Ekim günü Doğu Akdeniz'de Türk kıta sahanlığına izinsiz girdi. Türk Deniz Kuvvetleri anında müdahale ederek gereken tokadı attı. Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında bölgede keşif gözetleme faaliyeti icra eden Türk donanması, Rumların kiraladığı gemiyi sorgulayarak ikaz etti. Buna rağmen geminin kıta sahanlığına izinsiz girmesi üzerine araştırma gemisi Türk Kıta Sahanlığı'nın dışına çıkartıldı. Türk Kıta Sahanlığı içinde yer alan bir sahaya Rumların kiraladığı geminin bayrak devleti Malta ve donatan şirketinin bulunduğu İtalya nezdinde diplomatik kanallarda da girişimde bulunuldu. NAUTİCAL Geo araştırma gemisinin geçen hafta Türk Kıta Sahanlığı içinde yer alan Girit'in doğusundaki sahada izinsiz yapmaya çalıştığı faaliyet de yine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından engellendi.

SONUÇ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı'nın, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER nezdinde yaptığı SON ÇIKIŞ'A, Yunanistan'ın ve arkasındaki ağababalarının dikkat etmesinde büyük fayda var. ÇÜNKÜ BUNUN ARKASI GELIR! Kemal Kılıçdaroğlu ve Ü.Çevıköz anlaşıldı mı?..