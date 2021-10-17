Bakan Koca duyurdu! İşte illere göre haftalık vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, "2-8 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2-8 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Her 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 274,98, Ankara'da 356,49, İzmir'de 49,95 oldu.



Bu sayılar önceki hafta (25 Eylül-1 Ekim'de) her 100 bin kişide İstanbul'da 252,11, Ankara'da 363, 69, İzmir'de 47,01 olmuştu.



EN ÇOK ARTAN 10 İL

Bakan Koca paylaşımında, "2-8 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş, Karabük." ifadelerini kullandı.