Başkan Erdoğan görevini bırakacak olan Alman Şansölyeyi ağırladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da 16 yıllık görev süresi dolan Başbakan Angela Merkel'i İstanbul'daki Huber Köşkü'nde ağırladı. Oldukça samimi geçen ziyarette iki lider boğaz manzarası önünde bir süre sohbet ettikten sonra görüşmeye geçti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından iki lider basın mensuplarının karşısına geçti. "İkili ilişkilerimizde zaman zaman sıkıntılı dönemler yaşasak da bunları aşmayı ve işbirliğimizi çok daha ileriye taşımayı başardık" diyen Başkan Erdoğan, "Sayın Merkel ile ikili diyaloğumuz bölgesel konuların çözüme kavuşturulmasında da rol oynadı. 26 Eylül'de Almanya'da gerçekleştirilen seçim sonuçlarının Alman halkı için hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Merkel ile yürüttüğümüz başarılı çalışmaların aynı şekilde devam etmesini temenni ediyorum. Her zaman çözüm odaklı bir lider oldu" dedi.

'TÜRK TOPLUMUNUN EMEĞİ'

Türkiye olarak tam üyelik yolunda çıkan onca zorluğa rağmen Merkel'in çalışmalarını her zaman hatırlayacaklarını dile getiren Başkan Erdoğan, "Türkiye- AB ilişkilerinin ilerlemesine ilişkin görüşlerimizi teyit ettik. Doğu Akdeniz, Afganistan, Libya ve Suriye'deki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Almanya'daki Türk toplumu ilişkilerimizin en önemli sosyal yanını temsil ediyor. Bu yıl işgücü anlaşmasının 60. yıldönümüdür. Türk toplumunun emeklerini bu vesileyle bir kez daha takdir ediyoruz. Irkçılık, ayrımcılık ne yazık ki Avrupa'daki Türk toplumunun başlıca sorunu olmaya devam ediyor. Etkin tedbirler alınması büyük önem taşıyor. Sayın Şansölye'nin bundan sonra da Türk-Alman dostluğuna katkı sağlayacağına eminim" ifadelerini kullandı.

'IRKÇILIĞI TAKİP EDİYORUZ'

Merkel de, her zaman Türkiye ile çok iyi ilişkiler için çabaladıklarını dile getirdi. "Bu iyi ilişkileri sürdürmek için karşımızda çok fazla görev var" diyen Alman Şansölye, "Almanya'da yaşamakta olan 4 milyona yakın Türkiye kökenli insan var. Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarına da değindik, insan hakları konularına da değindik. Almanya'da ırkçı, yabancı düşmanı olayları takip ettiğimizi ve bunlara her zaman karşı çıktık. Yasadışı göç konusu çok önemli. Suriyeli mülteci ve göçmenler konusunda Türkiye çok önemli çalışmalara imza attı. Afganistan'a insani yardım konusunda da görüştük. BM ile birlikte Afganistan'da felaketler yaşanmaması için çalışmalıyız. Suriye'deki durum konusunda yoğun bir bilgi alışverişinde bulunduk. İdlib'deki durum da halen gergin. Libya konusunu ele aldık. Berlin Konferası'ndan başlatılan sürecin devamı Fransa'da olacak. Kalıcı bir çözüme ulaşılmasını arzu ediyoruz. Libya'dan yabancı güçlerin çekilmesi gerektiğini ifade ettim. Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri de ele aldık. Halen burada aşılması gereken bazı sorunlar var ancak bunların sadece görüşülerek başarılacağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı ve bazı görüş ayrılıklarına rağmen diyaloğu sürdürdükleri için Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

BASIN TOPLANTISINDA GÜLDÜREN DİYALOG

BAŞKAN Erdoğan ile Angela Merkel arasında basın toplantısının soru-cevap bölümünde güldüren bir diyalog yaşandı. Türkiye'nin kat ettiği mesafe, mülteci konusundaki çalışmalar ve yabancı karşıtlığı gibi konuların konuşulmasının ardından konu bir soru üzerine Almanya'daki koalisyon görüşmelerine geldi. Soru üzerine Merkel'in "Almanya'da bir Başkanlık Sistemi düşünmüyoruz. Koalisyon ortaklarımla bir sorun yaşamadım" ifadelerinin üzerine Erdoğan araya girerek, "Sayın Şansölye, kimi zaman bu konudaki şikayetlerinizi bana aktardınız" dedi. Bunun üzerine gülen Merkel, "Olabilir, doğrudur, hayat böyle" ifadelerini kullandı.



AMPUTE MİLLİ TAKIMI'NDAN ZİYARET

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüşmesinin ardından Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti. Huber Köşkü'nde gerçekleşen kabulde milli takım oyuncularının yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de hazır bulundu.