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Başkan Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından Mevlid Kandili mesajı yayınlandı.Erdoğan mesajında "Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Mevlid’ini tebrik ediyor, alemlere rahmet Peygamber Efendimizin veladetinin vuku bulduğu bu kutlu gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’dan Mevlid Kandili mesajı

17.10.2021, 18:33

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından Mevlid Kandili mesajı yayınlandı.Erdoğan mesajında "Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Mevlid'ini tebrik ediyor, alemlere rahmet Peygamber Efendimizin veladetinin vuku bulduğu bu kutlu gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

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