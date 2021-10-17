Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından Mevlid Kandili mesajı yayınlandı.Erdoğan mesajında "Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Mevlid'ini tebrik ediyor, alemlere rahmet Peygamber Efendimizin veladetinin vuku bulduğu bu kutlu gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.
Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Mevlid'ini tebrik ediyor, alemlere rahmet Peygamber Efendimizin veladetinin vuku bulduğu bu kutlu gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. pic.twitter.com/6yUDgbkh9x— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 17, 2021
Başkan Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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