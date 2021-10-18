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Son dakika: Başkan Erdoğan Angola'da resmi törenle karşılandı

Son dakika haberi.... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço tarafından resmi törenle karşılandı. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Son dakika: Başkan Erdoğan Angola’da resmi törenle karşılandı
AA

18.10.2021, 13:15 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021, 13:35

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turu kapsamında bulunduğu Angola'da resmi törenle karşılandı.

Erdoğan için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Lourenço, Başkan Erdoğan'ı makam aracından inişinde karşıladı. Erdoğan ve Lourenço'nun tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Lourenço ile tören kıtasını denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını selamladı.

Başkan Erdoğan ve Lourenço'nun heyetlerini birbirlerine tanıtımının ardından top atışı yapıldı.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

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