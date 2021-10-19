Haluk Bayraktar’da duygusal paylaşım: 15 yıldır yatıp kalktığı fabrikasından uğurlayacağız

BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar 72 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu Haluk Bayraktar dün sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Bayraktar'ın cenaze namazının bugün öğlen Fatih Camii'nde kılınacağı öğrenildi.





Haluk Bayraktar, Twitter hesabı üzerinden attığı bir diğer tweetinde ise duygulandırdı. Özdemir Bayraktar'ın 15 yıldır fabrikada yatıp kalktığını kaydeden oğul Bayraktar, "Son yolculuğuna da ömrünü vakfettiği projeleri gerçekleştirdiği fabrikasından uğurlayacağız" ifadelerini kullandı.

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"Nefsin izzeti yoktur ancak yaptığın işin izzeti vardır."

Özdemir Bayraktar (1949-2021)

Babam 15 yıldır fabrikada yatıp kalkıyordu. Son yolculuğuna da ömrünü vakfettiği projeleri gerçekleştirdiği fabrikasından uğurlayacağız.

Mekanın Cennet Olsun Babacım...