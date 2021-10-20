‘5 ülkenin çıkarı için bu sistem süremez’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun ikinci durağı olan Togo'ya geçti. Burada temaslarını sürdüren Erdoğan, TRT World Forum'un açılışına gönderdiği video mesajda önemli açıklamalarda bulundu. İnsanlık olarak bir süredir ekonomik, sosyal, siyasi, beşeri boyutları olan büyük bir sağlık krizi ile mücadele ettiklerini belirten Erdoğan, "Hayatın eski normale dönmesi zaman alacak. Az gelişmiş ülkeler ve yoksul toplum kesimleri kaderlerine terk edilmiş, ticarette korumacılık artarken tedarik zincirlerinde kırılmalar yaşanmıştır. Ekonomik sıkıntılarla birlikte batılı ülkelerde nefret suçları ürkütücü boyutlara ulaşmıştır. İslam düşmanlığı ve göçmen karşıtlığı yeniden alevlenmiştir" diye konuştu.

'SİYASİ RANTA ÇEVİRDİLER'

Avrupalı siyasetçilerin toplumu tıpkı kanser hücresi gibi saran İslam düşmanlığı ile mücadele etmek yerine bunu istismar etmenin, siyasi ranta çevirmenin, oya devşirmenin hesabını yaptığını belirterek, "Uzun yıllardır bu tehditlere dikkat çeken bir siyasetçi olarak; şahit olduklarımız karşısında endişelerimiz daha da artıyor. Birinci Dünya Savaşı sonrası temelleri atılan, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tahkim edilen bu sistemin uzun süredir adalet ve istikrar üretmiyor. İslam aleminin söz hakkının olmadığı, Afrika'nın, Latin Amerika'nın, Güney Asya'nın taleplerinin dikkate alınmadığı sadece gücü elinde bulunduran 5 ülkenin çıkarlarının gözetildiği bu sistemin halihazırdaki yapısıyla devam etmesi mümkün değildir. Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kurumlardaki reform ihtiyacı artık görmezden gelinemez. Türkiye olarak bu reform ihtiyacını, 'Dünya 5'ten büyüktür' ifadesi ile dile getirmekteyiz. Bu konudaki somut tekliflerimizi, kısa süre önce 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' diyerek milletimizle ve tüm dünya ile paylaştık" ifadelerini kullandı. Erdoğan, temsilde adaletin sağlandığı ve veto imtiyazının kaldırıldığı bir Birleşmiş Milletler için ilkeli, kapsamlı, stratejik ve uygulanabilir bir model sunduklarını da sözlerine ekledi.

TOGO'YA ÖZEL FETÖ TEŞEKKÜRÜ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turu kapsamında gittiği Angola'daki temaslarının ardından bu ülkeden ayrılarak Togo'ya geçti. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet ile birlikte havalimanında Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe tarafından karşılandı. Düzenlenen karşılama töreninin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi. İki lider, görüşme sonrası ortak açıklama yaptı. "Togo'nun FETÖ ile mücadelemiz bağlamında verdiği destek takdire şayandır" diyen Erdoğan, "FETÖ belasından dost ülkelerin de temizlenmesini istiyoruz, inşallah bunu başaracağız" dedi. Togo'ya aşı bağışında bulunacaklarını da ifade eden Erdoğan, Afrika'ya tekrar tekrar geleceğini de sözlerine ekledi.

FRANSA BASINI DA YAKINDAN TAKİP EDİYOR

BAŞKAN Erdoğan'ın Afrika'ya gerçekleştirdiği ziyareti yakından takip eden Fransa basını, Türk SİHA'lara övgülerde bulundu. Le Figaro gazetesi "Bu SİHA'lar dünyadaki savaşlarda hayal edilen silahtır. Savaş uçaklarından 20 kat daha ucuz ve hiçbir pilotunun hayatını tehlikeye atmıyor" ifadelerini kullanırken, Fransız devlet radyosu RFI ise, "Türk SİHA'ları Batılı emsallerinden daha ucuz ve Çinlilerin SİHA'larından daha kaliteliler" yorumunu yaptı. Le Monde gazetesi ise, Türkiye'nin 20 yılda Afrika'daki büyükelçilik sayısını 9'dan 43'e çıkarmasına ve ticaret hacmini 4 milyar dolardan 26 milyar dolara yükselttiğine dikkat çekti