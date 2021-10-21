‘Afrika ile dostluğumuz günden güne pekişiyor’

Emine Erdoğan, Togo’da Türkiye Maarif Eğitim Kampusü’nün açılışına katıldı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı'nın Togo'daki Caisse kampüsünün açılışına katıldı. Caisse Uluslararası Maarif Okulları Kampüsü'nün bahçesinde düzenlenen törende, Emine Erdoğan'a saksıda baobab fidanı hediye edildi.

HEYET, daha sonra okulu gezerek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti, okullarla ilgili bilgi aldı. Törende bir konuşma yapan Emine Erdoğan, "Türkiye burslarıyla Afrika ülkelerindeki başarılı öğrencilere eğitim desteği veriyoruz. Son 10 yılda, 54 Afrika ülkesinden 314 binden fazla öğrenci, burslarımıza başvurdu. Bu öğrencilerden 13 bin 982'si burs imkânından faydalandı. Bu rakam bize, Afrika'yla dostluğumuzun günden güne pekiştiğini gösteriyor. Bununla beraber, 51 farklı Afrika ülkesinden, toplamda 8 bin 786 Türkiye mezunumuz var. 2005'ten bu yana 95 Togolu öğrenciye Türkiye'de burslu okuma imkânı verildi. Ülkemizin, Afrikalı öğrenciler arasında popüler olması, bizim için son derece sevindirici" dedi.