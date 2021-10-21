Askeri savunmada Nijerya ile birliğimiz güçleniyor

Afrika ziyaretleri kapsamında Nijerya'ya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile ortak anlaşmaların imza töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına 5 yıl aradan sonra Nijerya'yı bir kez daha ziyaret etmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek başlayan Başkan Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile Nijerya halkına, şahsına ve heyetine gösterdiği konukseverlik için teşekkür etti.

'İLİŞKİLERİMİZ ÜST DÜZEYE ÇIKACAK'

Sokoto eyaletindeki bir pazar yerinde 2 gün önce yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve Nijerya halkına başsağlığı dileyen Başkan Erdoğan, "5 yıl aradan sonra Nijerya'ya gerçekleştirdiğim bu resmi ziyaretin ilişkilerimizi bir üst düzeye çıkaracağına inanıyorum. Az önce çeşitli alanlarda imzalamış olduğumuz anlaşmalar, ziyaretimizi taçlandırmıştır" ifadelerini kullandı.

'HASSASİYETİMİZ KARŞILIK BULACAK'

Türkiye olarak, dost ve kardeş Nijerya'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildiren Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: "Terör örgütleri, silahlı çeteler ve deniz haydutlarıyla eş zamanlı mücadele yürüten Nijerya ile askeri savunma ve güvenlik konularındaki birliğimizi güçlendiriyoruz. Bu vesileyle terör hadiselerinde hayatını kaybeden Nijeryalı kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Nijerya halkına sabırlar diliyorum. Savunma sanayi ve güvenlik alanlarında dünya çapında takdir toplayan imkan ve kabiliyetlerimizi Nijerya ile paylaşmaya hazırız. Terörle mücadelede sergilediğimiz bu hassasiyetin Nijerya makamları nezdinde de karşılık bulacağına eminim. Malumunuz Türkiye'de uzun yıllardır PKK, PYD, FETÖ, DEAŞ başta olmak üzere çeşitli sayıda terör örgütüyle mücadele ettik. 15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ'nün Nijerya'da sürdürdüğü yasa dışı faaliyetler hakkında Nijerya makamlarıyla gerekli bilgi paylaşımlarında bulunmaya devam ediyoruz."

'TİCARET HACMİMİZ GEÇEN YIL 2 MİLYAR DOLARI BULDU'

CUMHURBAŞKANI Buhari ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde, Türkiye-Nijerya ilişkilerini gözden geçirdiklerini bildiren Erdoğan, "Münasebetlerimizi her alanda nasıl daha ileriye taşıyabileceğimize ilişkin fikir teatisinde bulunduk. İş birliğimizi derinleştirmek hususunda aynı kararlılığı paylaştığımızı memnuniyetle müşahede ettik" diye konuştu.

'ÇABALARI TAKDİRE ŞAYANDIR'

ERDOĞAN, konuşmasına şöyle devam etti: "Nijerya, Türkiye'nin Afrika kıtasındaki en eski diplomatik temsilciliklerinden birisine ev sahipliği yapıyor. D-8, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekovaz ve Afrika Birliği gibi kuruluşların önemli bir üyesi olan Nijerya, bölgesinin ve dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Nijerya'nın Afrika kıtasında, barışın, istikrarın ve ekonomik kalkınmanın tesisi yönünde gösterdiği çabalar takdire şayandır. Nijerya ile geçtiğimiz yıl ticaret hacmimiz 2 milyar doları buldu. Stratejik ortaklık temelinde şekillenen Afrika'yla ilişkilerimize mevcut ziyaretlerimizle ivme kazandırıyoruz."

AFRİKA'DA BÜYÜKELÇİLİK SAYIMIZ 43'E ULAŞTI

TÜRKİYE'NİN Afrika'daki büyükelçiliklerinin sayısının 43'e ulaştığını anımsatan Erdoğan, "21-22 Ekim'de 3. Türkiye-Afrika İş Forumu'nu İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Ardından 17-18 Aralık'ta İstanbul'da 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağız" dedi. Nijerya ile iş birliğini her alanda daha ileriye taşımada kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, pek çok Nijeryalı gencin Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde eğitim görmesinden ve Türkiye burslarından faydalanmasından mutluluk duyduklarını belirtti

TOGO BASINI ERDOĞAN'IN ZİYARETİNİ YAKINDAN İZLEDİ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Togo'nun başkenti Lome'ye düzenlediği resmi ziyaret, ülke basını tarafından yakından takip edildi. Togo'nun en bilinen haber sitelerinden "Republic Of Togo", Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin haberinde Türkçe "Hoş geldin!" başlığını kullandı. Haberde, Türkiye'nin Afrika'daki büyükelçilik sayısını 43'e çıkardığına dikkat çekildi. İngilizce yayın yapan "Togo First" isimli internet sitesi de haberinde Erdoğan'a ziyaretinde, yatırımcılar ve iş adamları dahil 100 kişilik ekibin eşlik ettiğine yer verdi. "Togo Presse" internet sitesi de "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ile Lome arasındaki ticareti güçlendirme ve yatırımları kolaylaştırma sözü verdi" başlığını attı.