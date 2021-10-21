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Haberler Gündem İlk Aksungur SIHA Deniz Kuvvetleri’nde

İlk Aksungur SIHA Deniz Kuvvetleri’nde

İlk Aksungur SIHA Deniz Kuvvetleri’nde

21.10.2021

TÜRK savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen silahlı insansız hava aracı (SİHA) Aksungur'un ilk teslimatı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli Aksungur SİHA, testleri başarı ile tamamlayarak DzKK'ya teslim edildi" dedi.
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