İlk Aksungur SIHA Deniz Kuvvetleri’nde

TÜRK savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen silahlı insansız hava aracı (SİHA) Aksungur'un ilk teslimatı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli Aksungur SİHA, testleri başarı ile tamamlayarak DzKK'ya teslim edildi" dedi.

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