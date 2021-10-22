Başkan Erdoğan’dan büyükelçilere ’Kavala’ tepkisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Angola, Togo ve Nijerya ziyareti dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. 17 Ekim'de başlayan Batı Afrika turu kapsamındaki resmi ziyaretleri verimli bir şekilde tamamladığını söyleyen Erdoğan, ziyaretlere ilişkin yaptığı genel değerlendirmede, "Bugüne kadar 30 ayrı Afrika ülkesine toplam 41 ziyaret gerçekleştirmiş olduk. Sadece bu tablo bile tek başına Türkiye'nin Afrika kıtasıyla ilişkilerini geliştirme konusundaki kararlılığının somut bir göstergesidir" diye konuştu.

'DAVETLE İLGİLİ TUTUM DEĞİŞTİ'

Fransa'nın Türkiye karşıtı tutumuna ilişkin sorulan soru üzerine Erdoğan, "Fransa, Macron'la aslında çok ciddi bir kriz yaşıyor. Özellikle de son dönemlerin Fransa'sında bu yönetim, Fransa için en talihsiz yönetimdir. Ben Fransa'da Sarkozy ile tanıştım, Chirac ile tanıştım; bunların hiçbiriyle mukayese edilmezdi. Chirac'ta bir devlet adamlığı vardı. Sözse söz, olaya böyle bakardı. Çok ilginçtir mesela, AB Liderler Zirvesi'nde üç adam vardı ki onlar Türkiye'yi ezdirmediler; Chirac, Schröder, Berlusconi. Türkiye o dönem içerisinde bütün AB Liderler Zirvesi'ne istisnasız katılmıştır. Fakat Sarkozy ve değerli dostum Merkel geldikten sonra Türkiye'yi Liderler Zirvesi'ne davetle ilgili tutum değişti. Tabii bu bizim Avrupa Birliği'ne giriş sürecimizi de olumsuz etkiledi" dedi.

'KAVALA DENEN SOROS ARTIĞI'

"Adamların Türkiye'ye bakışı farklı" diye konuşan Erdoğan, "Türkiye'nin önünü açacak olurlarsa biliyorlar ki Türkiye sıçrar. Bunlar Türkiye'nin sıçramasını ister mi, kabul eder mi? Biz şu anda tamamen kendi imkanlarımızla yolumuza devam ediyoruz. Bakın şimdi AİHM bir karar almış. Bu Kavala denilen Soros artığıyla ilgili olarak Türkiye'yi adeta burada mahkum etmek istiyorlar. 10 tane büyükelçi bu açıklamayı niye yapar? Bu Soros artığını savunanlar, bunu nasıl bıraktırırız gayreti içindeler. Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz. Türkiye'ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin? Kimsiniz siz? Neymiş? 'Kavala'yı bırakın.' Sen kendi ülkendeki haydutları, katilleri, teröristleri bırakıyor musun? Amerika'sı, Almanya'sı, hangisi böyle bir şeyi şu ana kadar yaptı? Yapmadılar ve yapmazlar. Konuştuğu zaman sana verecekleri cevap şudur, 'yargı bağımsızdır.' Sizde yargı bağımsız da bizdeki yargı bağımlı mı? Bizdeki yargı, bağımsızlığın en güzel örneklerini veriyor" ifadelerini kullandı.

'FIRSAT VERMEYECEĞİZ'

Başkan Erdoğan, "Terörün beslendiği odaklar belli. Bunlar zaten terörün beslendiği odaklar. Selahattin Demirtaş da öyle. Daha devam eden davaları var. Kavala hakeza öyle. Fakat Kavala'nın özelliği daha farklı. Uluslararası camia içerisinde Soros ne ise, Kavala o. Bunlar para ile istedikleri yeri istedikleri gibi sallamaya çalışıyorlar. Şimdi Soros'un oğlu da giriyor. O da babası gibi. Bunların çok iyi takip edilmesi lazım. Bunlar mesela şu anda Balkanlara sızmanın, Balkanları sindirmenin gayreti içerisindeler. Bunlara da tabii fırsat vermeyeceğiz, verilmemesi lazım. Kosova'da, Makedonya'da, Arnavutluk'ta, her yerde buna benzer şeyleri yaparlar. Dolayısıyla bizim bilincimizin altına bunu bir defa yerleştirmemiz lazım. Elhamdülillah Türkiye olarak biz güçlüyüz ve bize sızamıyorlar. Terörist sayısında ciddi bir düşüş var. Bundan sonra da terörle mücadeleye aynı kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

"BİR DELİ BİR KUYUYA BİR TAŞ ATTI, 40 AKILLI ÇIKARAMADI"

KEMAL Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler işlenebilir" söyleminin hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Her şeyden önce ana muhalefetin başındaki zatın bu açıklamaları tamamen deli saçması. Ya siyaseti öğrenecek ya siyaseti öğrenecek; bunun başka çıkışı yok. Siyasi cinayet dediğin zaman senin yapman gereken bir şey var. Nedir o? İspat edeceksin. Böyle bir ispat söz konusu değil. Adeta bir deli bir kuyuya bir taş attı, 40 akıllı çıkaramadı. Bu da böyle. Bunu neye göre söylüyorsun? Çünkü hukuktaki kaide çok açık net ortada; müddei iddiasını ispatla yükümlüdür. Senin bunu ispat etmen lazım. Bunu ispat etmediğin sürece bu sana yapışıp kalır. Avukat arkadaşlarımız şu anda bununla ilgili davaları açtılar. O da tutuştu. Niye? Çünkü olmayan şeyi konuşuyor" dedi

KAFEDE VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

KISIKLI'DAKİ konutundan çıkan Başkan Erdoğan, Bahçelievler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki bir kafeye gitti. Erdoğan, çoğunluğu gençlerden oluşan kafe müşterileriyle sohbet etti. Çıkışta kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Erdoğan, bazı vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi. Erdoğan, bir saat kaldığı kafeden ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne geçti.

HDP, SELAHATTİN DEMİRTAŞ'I ÇIKARMANIN GAYRETİ İÇİNDE

MUHALEFET partilerinin de büyükelçilerle aynı dili kullandığının söylenmesi üzerine Erdoğan, "Bunlardan başka bir şey bekleyemeyeceğiz. AK Parti ve MHP olarak Cumhur İttifakı'nda biz milletimizin hakkı söz konusu olduğunda aynı hedefe vururuz. Ama diğerleri aynı hedefe vurmazlar. Onlar birlikte hareket ediyor. Neymiş? 4 senedir yatıyormuş. Yargı ne diyorsa o. Şimdi HDP de Selahattin Demirtaş'ı çıkarmanın gayreti içerisinde. Kusura bakmasınlar, biz bu görevde olduğumuz sürece hukuk ne ise bunun gereğinin yapılmasını istemeye mecburuz. Buradan taviz veremeyiz" açıklamasında bulundu.

"BUNLAR KAPİTALİZMİN CANİ EVLATLARI"

"AFRİKA ülkeleri gerek İngilizler gerek Fransızlar tarafından senelerce sömürüldü. Bugün hala o sömürüden izler duruyor. Siz 'birlikte kazanma' teklifini öne sürdünüz. O bölge için bunu yapan ilk ve tek lidersiniz. Afrika kıtasında nasıl karşılanıyor bu teklifiniz?" sorusuna cevap veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Tabii Afrika kıtasındaki ülkeler bu teklifi gerçekten çok çok önemsiyorlar. Çünkü bundan önce gelenler böyle gelmediler. Onlar vurup geçtiler. Bizim gibi paylaşmak, beraber kazanmak, onların kitabında yok. Bunlar kapitalizmin cani evlatları. O modern kapitalizm, bunlara neyi yüklediyse onlar da bunun gereğini yaptılar. Hiçbir şey bırakmadılar. Buralara helikopterlerle gelirler; o ocakların olduğu yerlere inerler; altın, elmas, gümüş, aklınıza ne gelirse bütün ocakları sömürürler, alıp kendi ülkelerine taşırlarmış. Oradaki garipler ölmüş, bitmiş, yok olmuş umurlarında değil. Bunların bütün işi o yer altındaki zenginlikler. Onları da zaten orada bırakmadılar, aldılar kendi ülkelerine taşıdılar."

'SALGINDA BİLE KONTAK KAPATMA YOLUNA GİTMEDİK'

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Bölgesel Finans Konferansı'na video mesaj gönderdi. Hem salgınla mücadelede hem de ekonomi alanında farklı yöntem benimsediklerini söyleyen Erdoğan, "Salgının en yoğun hissedildiği dönemlerde bile üretim, lojistik, istihdam ve sanayide kontak kapatma yoluna gitmedik. İş dünyamıza, ticaret erbabımıza, KOBİ'lere, çiftçimize, esnafımıza sağladığımız destek ve teşviklerle onların yanında olduk. Böylece menfi ekonomik iklimi tedarik zincirlerindeki aksaklıklara ve artan korumacılığa rağmen 2020 yılını büyüme ile kapattık" dedi.