Başkan Erdoğan: Afrika’daki yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları aşmış durumda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na konuştu.



Başkan Erdoğan, "Türkçe ve Türkiye'ye olan ilgi Afrika'da artıyor. Afrika'da bir çok yatırıma Türk müteahhitleri imza attı. Yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları aştı. 22 Serbest Ticaret Anlaşması'ndan 4'ünü Afrika ile yaptık." dedi. "Koronavirüs salgınında Afrika halkları yalnız bırakıldı" diyen Erdoğan, "Kıta ülkelerine aşı yardımı da yapacağız." diye konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Tarih, kültür ve medeniyet şehri güzel İstanbul'a hoşgeldiniz. Koronavirüs salgını nedeniyle forumumuzu çevrimiçi formatta düzenlemek zorunda kalmıştık. Hamdolsun 3. toplantımızı yüz yüze gerçekleştiriyoruz. üstelik Afrika ziyaretinden sonra bunu gerçekleştirmiş olmak bize ayrı bir mutluluk veriyor. Afrika'yı gezdik dolaştık ve Afrika'nın liderleriyle bir araya geldik. Afrika'da durum nedir ne değildir bunları konuştuk.

Dış Ekonomik Kurulu DEİK'e bu güzel organizasyon için ayrıca teşekkür ediyorum. Dün ve bugün yapılan oturumlarda enerjiden tarıma, sağlıktan bankacılık sistemine ve inovasyon buna dahil olmak suretiyle birçok alanda karşılıklı yatırım fırsatları ele alındı.

Burada gündeme getirilen hususların kıta ile ilişkilerimizi güçlendirme gayretlerimizde bize yol göstereceğine inanıyorum. Salgının küresel ticareti etkilediği bir dönemde forumun ufuk açıcı olduğunu düşünüyorum.

Forumu zenginleştiren tüm katılımcılara teşekkürlerimi iletiyorum. Afrikra'nın kalplerimizdeki müstesna yerini her vesile ile dile getiriyoruz. Afrika'da kapısı çalınmadık dost, yarısı sarılmadık gönül, iş birliği yapılmadık ülke bırakmıyoruz. Afrika halklarının da ülkemize ve milletimize aynı hassasiyetle yaklaştığını görmekten memnuniyet duyuyoruz.

Türk iş dünyasının kıta ülkelerinde yatırımları arttıkça Afrikalı kardeşlerimiz de istifade ediyor. Buna Kıtaya yaptığım son seyahatimde şahit oldum. Angola, Toko ve Nijerya'da çok verimli temaslarda bulunduk. Her üç ülkede birebir ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdik. Togo'da ayrıca Burkina Faso ve Liberya Devlet Başkanları ile de bir araya geldik.

Afrika ziyaretimi sömürgeci zihniyetin rahatsızlığına rağmen gerçekleştirdim. Önümüzdeki dönemde aramızdaki samimi bağların daha da kuvvetleneceğine inanıyorum.

Ortak çabalarımız pek çok alanda meyvelerini vermeye başladı. Türkiye Afrika ilişkileri eşit ortaklık ve kazan kazan temelinde çok boyutlu bir şekilde günden güne güçleniyor.

Tıbbi teçhizat ve sağlık malzemeleri yardımında bulunduğumuz Afrika ülkesi sayısı 44'ü geiçti.

Türkiye'nin ürettiği savunma sanayii ürünleri Afrika halklarının sınır güvenliğine ve terörle mücadeleye büyük katkı sağlıyor. Bugün Afrika'da havalimanlarından limanlara, kamu binalarından yollara birçok yatırımın altında Türk müteahhidin imzası var. Türk iş iş insanları toplam değeri 70 milyar doları aşan 1150'den fazla projeyi üstlendiler.

Son iki yıldır insanlık olarak koronavirüs salgını ile mücadele ediyoruz. Son iki yıllık sürece baktığımızda Batılı ülkeler başta olmak üzere ekonomik bakımdan gelişmiş devletlerin salgın sürecini adalete ve hakkaniyete uygun şekilde yönetemediklerini görüyoruz. Tüm dünyada hayatı alt üst eden böylesi bir sağlık krizi karşısında Afrika halkları yalnız bırakılmış hiç bir katkı alamamışlardır. Yükselen gümrük duvarları ve korumacı tedbirler en çok Afrika ülkelerinin kırılgan ekonomilerine zarar vermiştir. Bugüne kadar yaklaşık 6 milyona yakın Afrikalı dostumuz bu hastalığa yakalanmıştır.

Bir Afrika atasözünde hayırseverlik varlıktan değil kalptendir diyor. Biz de Türkçede az veren candan çok veren maldandır diyoruz. Yerli ve milli solunum cihazlarımızın, maske ve tulumların Afrika'nın virüsle mücadelesine yaptığı katkıdan memnuniyet duyuyoruz.