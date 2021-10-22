Karanlık prens!

ABD'nin de aralarında bulunduğu 10 ülkenin, casusluk ve darbeye teşebbüs suçlarından yargılanan Osman Kavala'nın serbest kalması için ortak açıklama yaparak Türkiye'ye müdahale girişiminde bulunması sonrası Osman Kavala ismini mercek altına aldık. 15 Temmuz'da, Gezi kalkışmasında ve 17-25 kalkışmasında etkin rol oynayan, sözde iş adamı rolündeki Osman Kavala'nın bağlantılarını tek tek inceledik. Osman Kavala, iş adamı olarak tanınıyor fakat ABD'li spekülatör Soros'un Türkiye temsilcisi olarak biliniyor. Osman Kavala, Robert Koleji ve Manchester üniversitesi mezunu. 39 yıldır Kavala Holding yönetiminde. Londra Şeytanı" olarak bilinen dünyanın en büyük finans spekülatörlerinden George Soros'a Türkiye'deki en yakın isim. İşte bu yüzden, 'Kızıl Soros' diye tanınıyor.

HEP DEMİRTAŞ'IN YANINDA

Sırlarla dolu siyasi aktivistin bağlantıları saymakla bilmiyor. Uçakta gözaltına alındığında da Gazitantep'ten Alman ajanlarının cirit attığı 'Goethe Enstitüsü' ile birlikte gerçekleştireceği bir projenin toplantısından döndüğü biliniyor. 15 Ekim 2011'de HDK'nın kuruluş kongresindeydi! PKK elebaşı Öcalan ile örgütün siyasi uzantısına genel başkanlık yapan Selahattin Demirtaş'ın yanındaydı hep. Ne PKK sempatisini gizliyor ne de PKK siyasetiyle paralel görünmekten rahatsızlık duyuyordu. Ama aynı Osman Kavala işadamı kılığında da 1988'de F-16'ların modernizasyonunu yapıyordu. Kavala, LORAL firmasının ürettiği bir sistemin F-16'larda kullanılacağını öğrendi. Hemen o firmayla ortak oldu. MİKES şirketini kurdu. Aralık 1988'de 160 uçaklık ilk ihaleyi kazandı. Ancak bu süreçte, dönemin hava kuvvetleri komutanı ve ailesinin de dahil olduğu bir yolsuzlukla suçlandı.

Bugün anlaşıldı ki FETÖ'nün yuvalandığı hava kuvvetlerindeki ilişkileri Osman Kavala'nın karanlık ilişkiler sarmalının bir parçasıydı. Hollanda Kraliyeti tarafından doğrudan desteklenen Osman Kavala, bir diğer paravan sivil toplum kuruluşu olan 'Denge ve Denetleme Ağı" aracılığı ile birçok organizasyon tertip etti. Türkiye aleyhine nefret söylemini yaygınlaştırmaktı görevi; Türkiye'nin sinir uçlarına dokunmak, kışkırtmak, tahrik etmek. Karanlık ilişkiler sarmalının kilit ismi hep Osman Kavala çıktı. Azınlık hakları savunuculuğu perdesi altında azınlık kışkırtıcılığı yaptı. İslamofobi'nin azmettiricisi oldu. Kavala, Rahip Santora cinayeti davasına bifiil katılarak Türkiye aleyhinde yürütülen kampanyaya destek verdi. Kavala, Türkiye karşıtı tahriklerini Hrant Dink cinayeti sonrasında da sürdürdü. Kavala bununla da yetinmedi. Sahibi olduğu İletişim Yayınları'nda 'Soykırımın İzinde' isimli kitabı dağıttı. 5 farklı dile çevrildi bu kitap.

İLK SIRALARDA YER ALDI

Ortadoğu'nun karanlık prensi, Gezi olaylarında da hep ilk ön sıralarda yer aldı. Gezi olayları apaçık bir darbe girişimiydi ve Kavala o darbenin finansörüydü. Açık Toplum Vakfı ve Kavala'nın sahibi olduğu Anadolu Kültür A.Ş. tarafından finanse edildi kalkışma. Sadece finansörlük değildi görevi. Kavala ve ekibi, Gezi Parkı olaylarını organize etti, yabancı ülkelerle bağlantı sağladı. Daha sonra 6-8 Ekim kalkışmasında da onun parmağı olduğu ortaya çıktı.

FATİH ŞENDİL