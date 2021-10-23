Başkan Erdoğan: Denetimsiz mecralar milli güvenlik tehdidi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Türk Konseyi Medya Forumu açılış törenine video mesaj yolladı. Erdoğan, 22-24 Ekim tarihleri arasında "Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" temasıyla düzenlenen forumda yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

CİDDİ TRAVMALAR YAŞATIYOR

Günümüzde sosyal medyanın da yaygınlaşmasıyla birlikte tüm insanlıkla beraber biz de sık sık dezenformasyon kampanyalarına maruz kalıyoruz. Yalan ve çarpıtılmış haberler sebebiyle dünyada milyonlarca savunmasız insanın hayatı kararmakta, ciddi travmalar ve dramlar yaşanmaktadır. Hiçbir denetim veya otokontrolün olmadığı sosyal medya mecraları, bugün hem demokrasiyi hem toplumsal barışı, hem de devletlerin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir.

DİJİTAL FAŞİZM TEHLİKESİ

Dijital faşizmin yıkıcı etkisinden ne kadar gelişmiş olursa olsun, hiçbir ülke ve toplum azade değildir. Türk Dünyası, dijital faşizmin yanı sıra, uluslararası medyanın çifte standardından da mustariptir. Özellikle 44 gün süren Dağlık Karabağ savaşı sırasında şahit olduğumuz ikiyüzlü tavır, meselenin ülkelerimiz açısından önemini ortaya koymuştur. Ermenistan ordusunun sivilleri hedef alan katliam ve balistik füze saldırıları bu süreçte hiç gündeme getirilmedi. Medya bağımsızlığından bahseden uluslararası medya organları, Ermenistan'ın resmi haber ajansı gibi hareket etti. Karabağ Savaşı, ülkelerimizle ilgili gerçeklere karşı uygulanan basın ambargosunun ne ilk ne de son örneğidir. Sözde soykırım iddiaları başta olmak üzere, tarihimizi, milli güvenliğimizi ve milli değerleri hedef alan birçok konuda benzer tutumlarla karşılaşıyoruz.

BAŞKASINA HAVALE EDEMEYİZ

Yaşadığımız acı tecrübeler ışığında, şu gerçeği artık hepimiz görebiliyoruz. Nasıl savunma sanayii ve askeri konularda yabancılara bel bağlamıyorsak, iletişim meselesini de başkalarına havale edemeyiz. Oryantalist bakış açısıyla bizlere insan hakları, demokrasi ve özgürlük dersi verenlerin, vicdan ve meslek ahlakına güvenemeyiz. Diğer stratejik meselelerde olduğu gibi medya ve iletişim konusunda da kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz. Türk dünyası olarak bu hususta inisiyatif almalı, tecrübe paylaşımına gitmeli, güçbirliği yapmalı ve elimizdeki imkanları en etkili şekilde değerlendirmenin yollarını aramalıyız. Bu forumun bizlere bu noktada güçlü bir platform kazandıracağına inanıyoruz.



'ERBAKAN HOCA DAVASINA SON NEFESE KADAR SAHİP ÇIKMIŞTIR'

BAŞKAN Erdoğan, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) tarafından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen 4. Uluslararası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu'na gönderdiği video mesajda da, "Erbakan Hocamız yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya diyerek sembolleştirdiği davasına son nefesine kadar sahip çıkmıştır. Merhum Erbakan'ın hayalini kurduğu, uğruna ömrünü adadığı, çile çektiği ideallerinin önemli bir kısmını hamdolsun son 19 yılda gerçeğe dönüştürdük" ifadelerini kullandı.



AFRİKA'YA YATIRIMLARIN DEĞERİ 6 MİLYAR DOLARI AŞTI

BAŞKAN Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye- Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Afrika'nın Türkçe ve Türkiye'ye ilgisinin giderek arttığını söyleyen Erdoğan, "Afrika'da bir çok yatırıma Türk müteahhitleri imza attı. Yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları aştı. 22 Serbest Ticaret Anlaşması'ndan 4'ünü Afrika ile yaptık" dedi. Korona virüs salgınında Afrika halklarının yalnız bırakıldığını da kaydeden Erdoğan, "Kıta ülkelerine aşı yardımı da yapacağız" diye konuştu.