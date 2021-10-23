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Haberler Gündem Fatih tuğralı belgenin satışı durduruldu

Fatih tuğralı belgenin satışı durduruldu

Fatih tuğralı belgenin satışı durduruldu

23.10.2021

TÜRKİYE'NİN Interpol'e girişimi sonuç verdi. İngiltere'nin başkenti Londra'da müzayedede satışa çıkarılacağı duyurulan, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'ın tuğrası bulunan Zağanos Paşa Vakfı'nın belgesi, Türkiye'nin girişimleriyle satıştan çekildi. 1918-1920'li yıllarında İngilizlerin İstanbul'u işgali sırasında kaçırılan eserlerden olduğu belirlenen Söz konusu vakfiyenin müzayede açılış fiyatı ise 80 bin paunt (980 bin TL) olarak açıklanmıştı.

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