Sağlık Bakanı Koca, 9-15 Ekim arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı.
Haritaya göre, 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 292,33, Ankara'da 374, İzmir'de 47,99 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9-15 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 292,33, Ankara'da 374, İzmir'de 47,99 oldu.
23.10.2021, 17:48
Sağlık Bakanı Koca, 9-15 Ekim arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı.
Haritaya göre, 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 292,33, Ankara'da 374, İzmir'de 47,99 oldu.
Sağlık Bakanı 100 binlik vaka oranlarını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.