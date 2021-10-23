  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Sağlık Bakanı 100 binlik vaka oranlarını açıkladı

Sağlık Bakanı 100 binlik vaka oranlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9-15 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 292,33, Ankara'da 374, İzmir'de 47,99 oldu.

Sağlık Bakanı 100 binlik vaka oranlarını açıkladı
AA

23.10.2021, 17:48

Sağlık Bakanı Koca, 9-15 Ekim arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı.

Haritaya göre, 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 292,33, Ankara'da 374, İzmir'de 47,99 oldu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sağlık Bakanı 100 binlik vaka oranlarını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.