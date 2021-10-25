"Osman Kavala" bildirisine imza atan büyükelçilerden geri adım! Türkiye olumlu karşıladı

10 büyükelçi Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu. Dışişleri Bakanlığı, 10 büyükelçiyi uyarırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'istenmeyen adam' ilan edilmesinin talimatını verdiğini duyurdu. Bugün ABD ve Kanada büyükelçiliğinden peş peşe geri adım atan açıklamalar geldi. İki açıklamada da, 'Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz.' ifadeleri yer aldı.

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

İşte yapılan açıklama;

"ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı sorunların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesine riayet etmeyi teyit eder."

AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

10 büyükelçi Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu. Dışişleri Bakanlığı, 10 büyükelçiyi uyarırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'istenmeyen adam' ilan edilmesinin talimatını verdiğini duyurdu. Bugün ABD ve Kanada büyükelçiliğinden peş peşe geri adım atan açıklamalar geldi. İki açıklamada da, 'Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz.' ifadeleri yer aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN OLUMLU KARŞILADI

ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını bildirdi.

SKANDAL KAVALA ÇAĞRISI

Türkiye'nin önünü kesme projesi olan Gezi kalkışması ve eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe girişiminde oynadığı rollerle bilinen ve tutuklu olan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala için ABD öncülüğündeki yabancı ülkelerden skandal bir çağrı yapıldı.

Toplam 10 ülke tarafından yapıldığı belirtilen tehditvari bir açıklamada, "Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz." ifadeleri yer aldı.

"BU HADSİZ AÇIKLAMALAR KABUL EDİLEMEZ"

Dışişleri Bakanlığı, 10 ülkenin diplomatik misyon şefinin bakanlığa gelmesinin ardından açıklama yaptı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Ülkemizde devam eden bir davayla ilgili olarak, diplomatik teamüllere aykırı bir şekilde dün akşam ortak bir açıklama yayımlayan Ankara'daki bir grup Büyükelçi bu sabah Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştır.

Bu ülkelerin Büyükelçileri/Maslahatgüzarlarına, sosyal medya üzerinden yapılan ve bağımsız yargı tarafından yürütülen hukuki bir süreçle ilgili bu hadsiz açıklamanın kabul edilemez olduğu, hukuki süreçlerin siyasallaştırılmasına ve Türk yargısına baskı yapmaya yeltenen bu açıklamanın reddedildiği, sözkonusu açıklamanın Büyükelçilerin savunduğunu iddia ettikleri hukukun üstünlüğü, demokrasi ve yargı bağımsızlığına da aykırı olduğu iletilmiştir.

Adıgeçenlere, Anayasamızda da kayıtlı olduğu üzere, Türkiye'nin insan haklarına saygılı, demokratik bir hukuk devleti olduğu vurgulanmış ve Türk yargısının bu tür sorumsuz açıklamalardan etkilenmeyeceği hatırlatılmıştır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, bazı ülkelere yönelik verdiği ve yıllardır uygulanmayan kararlarını görmezden gelenlerin, sadece Türkiye ile ilgili davalara odaklanmalarının ve özellikle Kavala davasını sürekli ve ısrarla gündemde tutmaya çalışmalarının samimiyetsiz ve çifte standartlı bir yaklaşım olduğuna dikkat çekilmiş, Büyükelçiler/Maslahatgüzarlar Viyana Sözleşmesi kapsamında görevlerinin sorumlulukları içerisinde kalma konusunda uyarılmışlardır.