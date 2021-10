Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından ulusa seslendi

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

"Diplomatik temsilci sayımızı Afrika Kıta'sı genelinde artırdık. Afrika'nın önemi 21. yüz yılda daha da artacaktır. Afrika'nın toprakları hala en değerli kaynaktır. Sömürgecilerin yol, yöntem, biçim değiştirerek kıtayı elde tutma arzuları bitmedi, bitmeyecektir. Afrikalı dostlarımız sahip oldukları öneminin farkındadır.

"EN KISA SÜREDE YENİ BİR AFRİKA PROGRAMI İLE GÜZEL İKLİMİ İLERİYE TAŞIYACAK ADIMLAR ATACAĞIZ"

Bizi farklı bir yere koyuyorlar. Asırlardır sömürülen bir coğrafyada mesafe kat etmek kolay olmuyor. Sömürgecilerin izlerini siyasetten ekonomiye, sosyal ve kültürel hayata her alanda görülmektedir. Kıtadaki pek çok bölge ile 500 yıllık geçmişe sahip ilişkilerimizin bulunması işimizi kolaylaştırıyor. Afrika'ya pazar değil ortak olarak gören yaklaşımla iş birliği köprüleri kuruyoruz. Neredeyse her ay 1 ve birkaç Afrikalı misafirimizi ağırlıyoruz. İnşallah en kısa sürede yeni bir Afrika programı ile güzel iklimi daha da ileriye taşıyacak adımlar atacağız.

1000 yıllık vatanımız Anadolu'da neredeyse her günümü mücadele ile geçmiştir. Bugün de her cephede aynı mücadeleyi veriyoruz. Boş bıraktığımız ihmalkar davrandığımız, gereken tedbiri almadığımız her alanın ülkemizin istikbali için bir tehdit olarak karşımıza çıktığı gerçeğini senelerce yaşadık. Ülkemizi güçlü tutmak için canla başla mücadele ediyoruz.

Türkiye diye bir devletin, Türk milleti diye bir milletin varlığına bile tahammülü olmayanlar bugün de boş durmuyor. Kendi güvenlikleri ve refahları söz konusu olduğunda dünyayı ateşe atmaktan çekinmeyenlerin aynı hoşgörüyü göstermelerini tabii ki beklemiyoruz.

Küresel yönetim sisteminin vanasını elinde tutanlar kendi sınırları içindeki her türlü hak ve hukuku askıya almayı meşru sayarken, milyonlarca insanın ölümünü sessizce seyrediyor. Türkiye artık kendi duruşunu sergilemeye başladığında paniğe kapıldılar. Son dönemde bazı ülkelerin büyükelçileri tarafından yapılan hadsiz açıklamayı da aynı çerçevede değerlendiriyoruz. Bu açıklama ülkemizin yargısını ve egemenlik haklarını hedef almıştır. Bu tavır ülkemizde yargı teşkilatımıza yapılmış bir büyük hakarettir. Anayasamızın 138. maddesinde belirtildiği gibi Türk yargısı kimseden emir almaz. Bağımsız ve tarafsız yargımız ile yargı mensuplarımıza yönelik gereken cevabı vermek bizim görevimizdir. Viyana sözleşmesinin 41. maddesine bağlılıklarını ifade eden bu büyükelçilerin artık beyanlarında daha dikkatli olacaklarına inanıyoruz.

Bizim niyetimiz asla kriz çıkarmak değil, ülkemizin egemenlik haklarını korumaktır. Ülkemizin bağımsızlığına ve milletimizin hassasiyetlerine saygı duymayan hiç kimsenin sıfatı ne olursa olsun bu ülkede barınamayacağını ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin bugün yaşadığı en büyük sancılardan biri de bu tür meselelerde yerli ve milli duruş sergilemeyi başaramayan kimi siyasetçi, eski bürokrat ve medyadaki güruhtur.

Türkiye'de hiçbir karar tesadüfen alınmaz, hiçbir eylem bilinçsiz yapılmaz. Başkbakan ve Cumhurbaşkanı olarak neredeyse 20 yıldır dünyada birlikte çalışmadığımız lider, arka planına vakıf olmadığımız hadise kalmadı. Avrupa'nın ve dünyanın en kıdemli lideri olarak başlattığımız demokrasi ve kalkınma hamlesini sonuçlandırarak büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz.

TÜRK YARGISI KİMSENİN EMRİNE GİRMEZ



Geçmişte uzunca bir süre bu anlayışla ülkemizi yönlendirenler, Türkiye artık kendi duruşunu sergileyince paniğe kapıldılar. Türkiye'nin nezaketini, zaaf olarak görerek eski alışkanlıklarına yönelenler, yaptıkları yanlışları kabullenmedikleri sürece cevaplarını alacaklardır. Son dönemde bazı ülkelerin büyükelçiliklerinden yapılan açıklamayı da aynı şekilde kabul ediyoruz. Bu tavır ülkemizdeki yargı teşkilatını, savcılarımızı, avukatlarımız tüm yargı mensuplarına karşı yapılmış bir hakarettir. Türk yargısı kimseden talimat almaz, kimsenin emrine girmez.



"AMACIMIZ KRİZ ÇIKARMAK DEĞİL, TÜRKİYE'NİN ONURUNU KURTARMAKTIR"



Dünyada nice acılar yaşanır, adaletsizlikler sergilenirken Türkiye'yi dillerine dolayanların amaçlarının hukuk olduğuna kimse bizi inandıramaz. Bağımsız ve tarafsız yargımız ile gereken cevabı vermek devletin başı olarak öncelikle bizim görevimizdir. Ülkem ve milletim adına koyduğumuz tavır bu sorumlu ve samimi duruşun temahülüdür. Bizim amacımız kriz çıkarmak değil, Türkiye'nin onurunu, gururunu haysiyetini korumaktır. Bugün büyükelçiliklerden yapılan açıklamayla yanlışlıklarından geri dönülmüştür. Bu elçilerin artık daha dikkatli olacağına inanıyoruz. Ülkemizin bağımsızlığına saygı duymayan hiç kimsenin sıfatı ne olursa olsun, bu ülkede barınamayacağını da ayrıca ifade etmek istiyorum.



"MİLLETİMİZİN DESTEĞİYLE TÜM OYUNLARI BOZDUK"



Türkiye'nin bugün yaşadığı en büyük sancılardan biri de yerli ve milli duruş sergilemeyen güruhtur. Önümüzdeki dönemde güvenlikten ekonomiye pek çok sorunumuzla birlikte bu hastalıklı zihniyetten de kurtulacağız. Gezi olaylarında neredeyse 1 ay boyunca ülkemizden yapılan canlı yayınları hatırlayın. Benzer hadiseler çok daha vahim durumlar Avrupa'da yaşandığında benzer yerler tek bir kare fotoğraf bile vermedi. PKK'nın çukur eylemleri, HDP'nin 6-8 Ekim kanlı sokak olaylarında yaşananları da hatırlayın. DEAŞ'ın sınırlarımızda gerçekleştirdiği kanlı eylemleri de hatırlayın. 15 Temmuz'u da hatırlayın. Bunların insanlıktan yana tavır aldığını gördünüz mü? Tam tersine terör örgütlerinin sırtları sıvanmıştır. Milletimizin desteğiyle tüm bu oyunları bozduk. Hevesleri kursaklarda bıraktık. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırma azmimizden zerre adım atmadık. Terör ve darbe ile yapamadıklarını ekonomi ile başlattıkları sinsi saldırıları da engelledik, engelliyoruz.