MEHMETÇİK, Suriye'nin kuzeyinde başarılı operasyonlarla teröristlerden arındırılan Barış Pınarı bölgesinde 7/24 teyakkuzda. Rasulayn ve Tel Abyad'da teröristlerin sızma girişimleri tek tek bertaraf ediliyor. Bölgede dün sızma girişiminde bulunan bir grup teröristin etkisiz hale getirildiği anların görüntülerine ulaşıldı. Bölgede son 3 günde 14, bir haftada 19 ve Ekim ayı boyunca 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
PKK'lılar sızmaya çalışırken havaya uçuruldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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