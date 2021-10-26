PKK’lılar sızmaya çalışırken havaya uçuruldu

4 teröristin bölgeye girmeye çalışırken vurulduğu anların görüntüsü paylaşıldı.

MEHMETÇİK, Suriye'nin kuzeyinde başarılı operasyonlarla teröristlerden arındırılan Barış Pınarı bölgesinde 7/24 teyakkuzda. Rasulayn ve Tel Abyad'da teröristlerin sızma girişimleri tek tek bertaraf ediliyor. Bölgede dün sızma girişiminde bulunan bir grup teröristin etkisiz hale getirildiği anların görüntülerine ulaşıldı. Bölgede son 3 günde 14, bir haftada 19 ve Ekim ayı boyunca 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.