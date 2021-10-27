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Son dakika haberi....Sağlık Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi.
27.10.2021, 19:41
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Son dakika: 27 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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