IRAK'IN kuzeyindeki Avaşin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı operasyon devam ediyor. 21 Ekim'de başlatılan operasyon kapsamında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan geniş çaplı operasyonu değerlendiren Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, bu operasyonun Kandil öncesi alan temizliği olduğunu belirtti. "Operasyon bölgesi teröristler tarafından sözde 'girilemez' diye ifade ediliyordu" diyen Başbuğ, "Operasyon bölgesinde Mehmetçik kuş uçurtmuyor. Bölge, savaş uçakları ve obüslerle ateş altına alındı. Gece ise komandolar indirildi. Bu tamamen büyük bir Kandil operasyonu öncesi alan temizliği" dedi.

ABD İLE YPG/PKK SINIRA BİNLERCE SİLAHLI UNSUR GETİRDİ

ABD'NİN 2017'den beri tasarladığı ve içinde Türkiye'nin de bulunduğu sınır güçleri planının kuzeye genişletilip genişletilmeyeceği belirsizliğini korurken, ABD ile YPG/PKK, Irak sınırına binlerce silahlı unsur gönderdi. Alınan bilgiye göre, ABD'nin fonladığı YPG/PKK Irak sınırında Araplardan meydana gelen oluşum için 7 bin başvuru aldı. Aylık 230 dolar verilen Arap savaşçılardan binlercesi Irak sınırında El Cezire Muhafızları adı altında aktif hale getirildi. ABD ordusu YPG/PKK'yı fonlayıp desteklerken, Türkiye sınırı için de benzer bir planın peşinde olup olmadığı merak konusu oldu.

■ FATİH ŞENDİL