Bakan Kurum’dan yeni dönem açıklaması

Kurum, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletlerin (BM) 75. Genel Kurulu'nda dünya kamuoyuna ilan ettiği Paris İklim Anlaşması'na taraf olma kararıyla Türkiye'nin yeni ve tarihi bir döneme girdiğini belirterek yeni dönemde devrim niteliğinde yeni kararlar aldıklarını vurguladı.

Bugün, Resmi Gazete'de yayımlanan 85 No'lu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın isminin "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı" olarak değiştirildiğini anımsatan Kurum, şöyle devam etti:

"Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın merkez birimleri arasına; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza bağlı kuruluşlar arasına dahil edilmiştir. Yine, İklim Değişikliği Başkanlığı da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı bir kuruluş olarak oluşturulmuştur. Tüm insanlığın ve dünyamızın geleceği için alınan bu yeni kararlar, küresel iklim değişikliğiyle mücadelemizde hem gücümüze güç katacak hem de her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulan uluslararası iş birliğini pekiştirecektir."

- "TÜRKİYE'Yİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELENİN ÖNCÜ ÜLKESİ YAPACAĞIZ"

Kurum, çevreye saygılı iklim dostu şehirler sloganıyla iklim değişikliğiyle uyum politikaları daha da geliştireceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Yeşil kalkınma modeliyle Türkiye'nin ve şehirlerimizin iklim dostu yeşil dönüşümünü; eğitimden kültüre, ekonomiden tarım, sanayi ve şehirciliğe kadar tüm alanlarda artık daha güçlü adımlarla hayata geçireceğiz. Bakanlık olarak İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulumuz, tüm sektör temsilcilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve aziz milletimizle el ele vererek yeşil kalkınma hamlemizi güçlendirecek ve 2053 net sıfır emisyon hedefimizi başaracağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna dair sarsılmaz inancımızla mazlumun, mağdurun ve hakkın yanında durarak, Türkiye'yi küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin öncü ülkesi ve en önemli aktörü yapacağız. Cumhuriyet'imizin 98. yıl dönümünde böylesi bir günde yayınlanan kararnameyle yapılan değişikliklerin milletimize, ülkemize, gelecek nesillerimize ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini diliyor, Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vesileyle bütün milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum."