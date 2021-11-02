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Haberler Gündem ABD ile ikinci görüşme Washington’da yapılacak

ABD ile ikinci görüşme Washington’da yapılacak

ABD ile ikinci görüşme Washington’da yapılacak

2.11.2021

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndaki (MSB), Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenlendi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Binbaşı Pınar Kara, gündemdeki konulara değinirken, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

F-35 konusunda ABD heyeti ile yapılan teknik görüşmelerde Türk tarafının pozisyonunu ortaya koyduğunu ifade eden Binbaşı Kara, "Görüşmelerin ikincisi ABD'de gerçekleşecek. Birinci olarak F-35 programına geri dönme, ikinci olarak tahsis edilen uçakların teslim edilmesi eğer bunlar olmuyorsa ödediğimiz paraların iadesi şeklinde bir görüşümüz var. Bu kapsamda görüşmeler devam edecek" dedi.

S-400 konusunda Türkiye'nin duruşunda bir değişiklik olmadığını da ifade eden Binbaşı Kara, "Nerede ihtiyaç olursa orada konuşlandırılır" ifadesini kullandı. Pınar Kara, Yunanistan tarafından gayri askeri statüdeki adalara yönelik 1 Ocak itibariyle toplam 2 bin 61 ihlal gerçekleştiği bilgisini verirken, Ekim ayında yurt için 279, Suriye harekat bölgelerinde ise 169 teröristin etkisiz hale getirildiğini dile getirdi.

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