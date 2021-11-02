Çiftlik Bank dolandırıcısı ’Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’a bir şok daha! Hakim karşısına çıktı

İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya daha önce bu davada kaçak olan Mehmet Aydın tutuklandıktan sonra Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

"ÇİFTLİK BANK BİR BANKA DEĞİLDİR"

Çiftlik ürünleri üretmek istediğini ve bal, süt, tereyağı benzeri ürünlerin üretimi yapılacağı için Çiftlik Bank ismini düşündüğünü ifade eden Mehmet Aydın, "Patent Enstitüsü'ne başvurup Çiftlik Bank ismi için onay aldım. Banka olabileceğine dair yanlış anlaşılmalar olmasın diye kullanıcı sözleşmesine 'Çiftlik Bank bir banka değildir' diye açıklama ekledim" dedi.

"LOGOYA BAKIP BANKA ÇIKARIMI YAPMAK OLAĞAN DEĞİL"

Reklamlarda yanlış anlaşılacak bir izlenim de bırakmadığını öne süren Aydın, "Birçok tesis açtım Çiftlik Bank ismini tek başına kullanmadım. Örneğin Çiftlik Bank Süt Ürünleri şeklinde isimler kullandım. Çiftlik Bank'ın logosunda inek figürü var. Buna bakıp da bir insanın banka çıkarımı yapması olağan değil. Türkiye'de bank ibaresini kullanan pek çok şirket var. Bu durumda diğer şirketler hakkında da dava açılması gerekir. Kullandığım ibare 'banka' değil 'bank'tır" diyerek kendini savundu. Beraatini talep etti.

MAHKEME REKLAM İÇERİKLERİNİ TALEP ETTİ

Bu savunmanın ardından mahkeme, Fatih Aydın hakkındaki yakalama kararının beklenmesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca Çiftlik Bank'a dair televizyon reklamlarının içeriklerinin temini için televizyon kanallarına yazı yazılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) başvurusu sonucu şüpheliler hakkında soruşturma yapıldığı belirtildi.

Her iki şüphelinin Çiftlik Bank organizasyonunun yetkilisi olduğu anlatılan iddianamede, şirketlerle ilgili yapılan paylaşımlarda, reklamlarda ve tesislerde "Bank" ifadesinin kullanıldığının belirlendiği kaydedildi.

BDDK raporunda açıklandığı üzere "Bank" ifadesini kullanmak için "Bankacılık Kanunu" gereğince ilgili kurumlardan izin alınmadığı vurgusu yapıldı. "Bank" kelimesini yetkili oldukları şirketlerin tanıtımında, ürünlerin üzerinde ve reklamlarında izinsiz kullandığını kaydeden savcılık 'Bankacılık Kanunu'na muhalefet' suçundan 3'er yıla kadar hapis cezalarını istedi.