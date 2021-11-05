AK Parti’den İYİ Partili Türkkan’a çok sert tepki

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bingöl'de, İYİ Parti'nin HDP ile ilişkisini eleştiren bir şehit yakınına küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:

"Gazi Meclis'imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir. Aziz şehitlerimizin emanetlerine hürmetsizlik edenler, milletimize ve tüm değerlerimize saygısızlık ediyorlar. Bu değerli aileler bizlere aziz şehitlerimizin emanetidir. Şehit ailelerimiz başımızın tacıdır. Bu ailelerin acısı ile hemhal olmak, onları anlamak yerine ağza alınmayacak hakaretler savurmak saygısızlıktır. Bu saygısızlığı yapan kişi şehit ailesinden, tüm şehit ailelerinden ve milletimizden derhal özür dilemelidir. Kıymetli şehit ailelerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz."