"Felaket tellallarına prim vermeyeceğiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan küresel enflasyonun tıpkı geçen yılki durgunluk gibi, insanlığın karşı karşıya bulunduğu en ciddi sorun olduğunu söyledi. Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi ve ekonomi kanalı A Para'nın düzenlediği Türkiye 2023 Zirvesi'ne bir video ile katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, küresel ölçekte bozulan ekonomik dengelerin yol açtığı maliyeti içeriye en az şekilde yansıtmak için gereken tedbirleri aldıklarını vurguladı. Başkan Erdoğan, "Kerim devlet anlayışımızın tezahürü olan politikalara önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Her krizin aynı zamanda yeni fırsatlara kapı araladığı gerçeğine uygun şekilde, felaket tellallarına izin vermeden gözlerimizi hedeflerimizden bir an olsun ayırmadan Türkiye'yi üretim, ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdüreceğiz" dedi.

SÜREÇLERİ SÜRDÜRDÜK

Erdoğan konuşmasına zirve için Turkuvaz Medya'yı tebrik ederek başladı. Dünyanın koronavirüs salgını ile mücadelesini daha ümitli bir şekilde sürdürdüğünü belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Başta sağlık, ulaşım eğitim ve ticaret olmak üzere birçok alanda kademeli normalleşme adımlarının atılmaya başladığını görüyoruz. Küresel ekonomi geçen sene yaşadığı daralma sonrasında tekrar eski ritmini kazanırken, üretim ve ihracat da artıyor. Turizmde de hızlı bir toparlanmaya şahit olduk. Aşılama ve tedavi yöntemlerinde kazanılacak mevziiye bağlı olarak, inşallah bundan sonraki sürecin çok hızlı gelişeceğine inanıyorum."

İnsanlığın salgının sağlık ile ilgili meselelerini çözdükçe bu sefer salgın kaynaklı farklı sorunlarla yüz yüze geldiğine dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Küresel enflasyon, tıpkı geçen seneki durgunluk gibi, bugün insanlığın karşı karşıya bulunduğu en ciddi sorundur. Tedarik zincirlerinde meydana gelen kırılma sebebiyle boş kalan raflar da bu döneme damga vuran gerçeklerden biridir. Temel gıda ve emtia fiyatlarında yaşanan artışlar, salgının en fazla mağdur ettiği toplum kesimlerinin yükünü daha da artırıyor. Bu durum özellikle batı ülkelerinde ırkçılığın, İslam düşmanlığının ve yabancı karşıtlığının artmasına yol açıyor. Ekonomimizi insanımızı ve yurtdışındaki vatandaşlarımızı da etkileyen bu tehditler karşısında Türkiye olarak kendi önceliklerimiz, çıkarlarımız ve hedeflerimiz çerçevesinde politikalar yürütüyoruz. Geçen sene salgın dolayısıyla birçok gelişmiş ülke aldığı sert tedbirlerle ekonomide kontak kapatırken, biz böyle bir yola başvurmadık. Bir taraftan salgın tedbirlerine riayet ederken diğer taraftan stratejik sektörlerimiz başta olmak üzere üretim süreçlerimizi devam ettirdik. Üreten, istihdam eden, ihracat yapan, yatırım yapan insanlarımızı bu zor dönemlerinde yalnız bırakmadık. Verdiğimiz destek ve teşviklerle yeni fabrikaların kurulmasını sağladık. Gaziantep'ten Konya'ya, Kocaeli'den Hatay'a, Ankara'dan Adana'ya birçok şehrimize yeni üretim tesisleri kazandırdık" dedi. Türkiye ekonomisinin verilen destek ve teşviklerle birlikte 2020'de yüzde 1,8 büyüdüğünü hatırlatan Başkan Erdoğan, ekonominin bu yılın ilk iki çeyreğinde yüzde 7,2 ve yüzde 21,7 büyüme oranlarıyla yükseliş trendini sürdürdüğüne dikkat çekti. Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

ÇITAYI YÜKSEK TUTTUK

"İhracatta tarihimizde ilk defa 212 milyar dolar seviyesini aşarak, önemli bir rekora imza attık. Uluslararası kuruluşlar yüzde 9 tahmininde bulunsalar da biz yıl sonu itibariyle çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz. Elbette büyük hedeflere odaklanırken burnumuzun dibindeki sorunlara da asla gözümüzü kapatmıyoruz. Vatandaşımızın her birinin yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Salgın nedeniyle küresel ölçekte bozulan ekonomik dengelerin yol açtığı maliyeti içeriye en az şekilde yansıtmak için gereken tedbirleri alıyoruz. Tarım ürünlerinde oldukça yüksek alım fiyatları belirleyerek, çiftçimizi ve üreticimizi korumaya çalıştık. Kamudaki işçi ve memurların ücretlerinde yaptığımız artışlarla da çıtayı hayli yüksek tuttuk. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına ciddi seviyede sübvansiyon yapıyoruz. Sosyal yardım sistemimizi etkin şekilde işleterek, geliri olmayan ve çok düşük gelirli vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Kerim devlet anlayışımızın tezahürü olan bu politikalara önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Her krizin aynı zamanda yeni fırsatlara kapı araladığı gerçeğine uygun şekilde felaket tellallarına izin vermeden gözlerimizi hedeflerimizden bir an olsun ayırmadan Türkiye'yi üretim ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdüreceğiz."

YEŞİL DÖNÜŞÜME LİDERLİK ETMELİYİZ

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Turkuvaz Medya Merkezinde düzenlenen zirvede 1950'li yıllarda Türkiye'nin sanayi devrimini kaçırdığını, 1990'lı yıllarda teknolojik devriminden kısmen istifade ettiğini belirterek, "Bu anlayışla çalışmalarımızı yürüteceğiz. Şimdi yeşil kalkınma süreci, yeşil dönüşüm dediğimiz sürece giriyoruz. Ve bu süreçlerden açıkçası en olumlu anlamıyla istifade etmek istiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi maruz kalan bir ülke olmak istemiyoruz, bu dönüşümlere etki eden, liderlik eden ülke olmak istiyoruz" dedi.

GURURLA DÜZENLİYORUZ

TÜRKIYE 2023 Zirvesi'nin açılışında konuşan Sabah ve Daily Sabah İcra Kurulu Üyesi, Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman, bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri Türkiye 2023 Zirvesi'nin ülkemizin koymuş olduğu hedeflere farklı perspektiflerden bakabilme şansı verdiğini söyledi. Uzman, "Kararlılık ve inanç ile devam ettiğimiz Türkiye 2023 yolunda hedeflere ulaşma heyecanı, her geçen gün artarak devam ediyor. Ülkemiz, sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası, teknoloji ve sanayi üreten iş dünyası, dinamik, eğitim kalitesi yüksek genç nüfusu ile küresel bir aktör olarak yeni başarılara imza atmaya devam ediyor" dedi.

ULAŞIM PROJELERİ YÜZBİNLERCE KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

TÜRKIYE 2023 Zirvesi'ne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 5G ile ilgili ciddi çalışmalar olduğunu söyledi. Karaismailoğlu, "Şu anda 440 bin km'nin üzerinde fiber altyapımız var ama yeterli değil. Bunu artırarak devam ettirmemiz gerekiyor. En önemli amacımız 5G'ye yerli ve milli imkânlarla geçmemiz" dedi. Bakan Karaismailoğlu, "Düşünsenize Avrasya tüneli yok, Yavuz Sultan Selim Köprüsü yok. Millet kapısından dışarı çıkamazdı. Eğer bu projeleri yapmasaydık, tamamen kilitlenmiş bir İstanbul olacaktı. Bu güçlü altyapıyla yüzbinlerce istihdam sağlıyoruz biz" diye konuştu. ZEYNEL YAMAN - MERVE BİLKAY

FATURANIN YARISINI HAZİNE KARŞILIYOR

ENERJI ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, etkinlikte yaptığı konuşmada Türkiye'nin enerjide fiyat artışlarını konutlara en az yansıtan ülkeler arasında yer aldığını belirterek, "Yıllık ortalamaya baktığımızda neredeyse faturanın yarısını Hazineden karşılar hale geldik. Fiyat artışlarını kaynağında fonlayarak yansıtıyoruz" dedi. Dönmez, "Cumhurbaşkanımızın da açılışta belirttiği gibi bu yılı belki çift haneli büyümeyle kapatacağız. Elektrikte tüketim artışı yaklaşık yüzde 8-9, doğal gazda yüzde 20-22 bandında. Teknik altyapımız hamdolsun oldukça güçlü. Elektriksiz ve doğal gazsız bir hayat düşünmemiz mümkün değil. Fiyat artışlarını kaynağında fonlayarak yansıtıyoruz" ifadelerini kullandı. BARIŞ ERGİN

YILI YÜKSEK BÜYÜME, DÜŞÜK CARİ AÇIKLA KAPATACAĞIZ

HAZINE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, zirvede gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Elvan, "Yılın ilk yarısı yüzde 14.3'lük büyüme ile kapattık. Bu büyümenin yaklaşık yüzde 60'ını yurt içi yatırımlar ve net dış talep oluşturdu. Bu sağlık bir büyüme, dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme demektir. 2021 yılını yüzde 9'un üzerinden bir büyüme ile kapatmayı ön görüyoruz. Çift haneli bir rakamla kapatabileceğimizi düşünüyoruz" dedi. Elvan, "Savunma sanayiinde gösterdiğimiz başarıyı diğer alanlara da yaymanın gayreti içindeyiz. Yılı yüksek büyüme, düşük cari açıkla kapatacağız" görüşünü dile getirdi.