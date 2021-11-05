“Joe Biden ile görüşmeler yapıcı bir atmosferde geçti”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Bakan Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın Roma'da gerçekleştirdiği görüşmenin yapıcı bir atmosferde geçtiğini belirterek, "ABD'nin PKK/PYD/YPG'yle işbirliği, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve S-400 bağlantılı yaptırımlara ilişkin tutumu müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor. Bu konuları ele alacak bir Çalışma Grubu kuracağız" dedi. Türkiye'nin Afganistan'a ilgisiz kalabilecek bir ülke olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, "Krizi bulunduğu yerde yönetemezsek, sonuçları hepimizi doğrudan etkileyecek. İşte bu nedenlerle, Taliban'la aşamalı angajman, insani konularda destek ve uluslararası alanda aktif diplomasi izliyoruz" dedi.

YANLIŞLARINI DÜZELTTİLER

KONUŞMASINDA Osman Kavala ile ilgili 10 büyükelçinin açıklama yapmasına değinen Çavuşoğlu, "Bu hadsiz girişime hemen tepkimizi gösterdik. Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu sayesinde, Büyükelçiler yanlışlarını düzeltmek için bir açıklama yaptılar. Bu tür hadsiz çıkışlara müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha herkes gördü" diye konuştu.