“S-400’ler İncirlik’te” iddiası yalanlandı

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "S-400'ler İncirlik'te" iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Söz konusu iddiaların astı astarı yok" ifadelerini kullanan Kalın, F-16 konusunda ise, "Birinci tercihimiz F35 programı içerisinde bulunmaktır" dedi. BİRİNCİ TERCİH F-35 PROGRAMI

Kalın, "Bizim ödediğimiz 1.4 milyar dolarlık bir ödeme var. Cumhurbaşkanımız da pek çok defa bunun altını çizdi. CAATSA yaptırımlarından dolayı Türkiye'nin F-35 programının dışına çıkarılmış olması haksız, hukuksuz bir uygulamadır. F-35 sorunu şu anda çözülemiyorsa bizim vakit kaybetmek gibi bir lüksümüz yok. Bunu F-16'lar üzerinden telafi etme yoluna gidebiliriz. Amerika yönetimi de şu ana kadar buna olumlu bir tutum sergiledi. Teknik heyetler gidip gelmeye başladılar. Birinci tercihimiz F35 programı içerisinde bulunmaktır. Yönetimin bu konudaki olumlu tavrı not edildi, bu konuda mesafe almayı arzu İbrahim Kalın ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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