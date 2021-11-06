Cezaevlerine giriş oranı düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde edilen bilgilere göre Ceza İnfaz Kurumu 2020 istatistikleri belli oldu. Ceza infaz kurumlarında 31 Aralık 2020 tarihindeki kişi sayısı 266 bin 831 olurken her yıl giderek artan rakamın 2019 yılına oranla yüzde 8,5 azaldığı gözlendi. Cinsiyet bakımından incelendiğinde ise cezaevlerinin yüzde 96'sının erkeklerden oluştuğu kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) araştırmalarına göre Ceza İnfaz Kurumu 2020 istatistikleri belli oldu. 2020'de ceza infaz kurumuna giren hükümlülerin yüzde 15,7'si yaralama, yüzde 15,2'si hırsızlık, yüzde 5,9'u trafik suçları, yüzde 5,3'ü İcra İflas Kanunu'na muhalefet ve yüzde 4,7'si ise uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işledi. Ceza infaz kurumuna hükümlü olarak giren çocuk (12-17 yaş) sayısında da düşüş gözlenirken geçen yıl rakamın bin 283 olduğu saptandı.