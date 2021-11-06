Terör zanlısına 34 yıla kadar hapis istemi

PENÇE Kartal-2 Harekat bölgesindeki Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın tabancasıyla Diyarbakır'da yakalanan sanık İbrahim Halil Ercan hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" başta olmak üzere farklı suçlardan 16 yıl 6 aydan 34 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanığın ikametinde yapılan aramada sığınak olduğu değerlendirilen çukurun bulunduğu bildirildi.