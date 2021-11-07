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Başkan Erdoğan, Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Erdoğan, Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti

07.11.2021, 17:12 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021, 17:13

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti.



Tarabya'daki Huber Köşkü'nde saat 15.20'de başlayan kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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