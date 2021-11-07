Gök vatana milli koruma

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonuyla ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen uzun menzilde etkili olacak hava savunma füze sistemi SİPER yaptığı başarılı test atışından sonra projede bir aşamayı daha geride bıraktı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, gelişmeye ilişkin sosyal medya hesaplarından "Uzun menzilli ve çok katmanlı milli hava savunma sistemimiz SİPER'in geliştirme çalışmalarında bir aşamayı daha başarıyla tamamladık. 2023 yılında envantere almayı planladığımız SİPER ile Gök vatanımıza karşı bütün tehditleri en güçlü şekilde bertaraf edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

SİNOP Test Merkezi'nde atışı gerçekleştirilen Siper füzesi, Türkiye'nin katmanlı hava savunma ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanması açısından büyük önem taşıyor. Bölge hava savunması kapsamında stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı korunması amacıyla geliştirilen Siper, uzun menzilde ve dağıtık mimaride hava savunması sağlanmasına imkan verecek. Proje ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİ- TAK SAGE iş ortaklığı ile yürütülüyor. ■ BETÜL USTA

SİPER'İN TEST ATIŞI YAPILDI: 2023'TE HAZIR

SAVUNMA Sanayii Başkanı Demir, daha önce yaptığı açıklamada yüksek irtifa hava savunma sistemi Siper'den önce 100 kilometreye kadar etkili menzil ve 20 kilometrenin üzerinde bir irtifaya sahip bir ara ürün beklentisinde olduklarını söylemişti. Bu füzeyi Siper'in izleyeceğini dile getiren Demir, Siper'i de 2023 yılında devreye almayı planladıklarını açıklamıştı.

PARLAYAN GÜNESLE ÇIKIYOR AKINCI'LAR YUVASINDAN

BAYKAR Teknoloji Şirketi'nin sosyal medya hesabından, Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) paylaşımı yapıldı. AKINCI TİHA'nın fotoğraflarına yer verilen paylaşımda, "Dağılıyor sisler karanlık gecenin ardından, parlayan güneşle çıkıyor #AKINCI'lar yuvasından..." denildi.