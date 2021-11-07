Kritik Kabine Toplantısı yarın! İşte masadaki konular...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım pazartesi günü Kabine toplantısına liderlik edecek.

Kabine, iki haftalık aranın ardından terörle mücadele, ekonomideki gelişmeler, ve koronavirüs tedbirleri gibi önemli gündem başlıklarıyla toplanacak.

Toplantıda, son dönemde güvenlik güçleri ve Milli istihbarat teşkilatı'nın gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar, sahadaki son durum ve gelen istihbarat raporları masada olacak....

Son olarak Roma'da ABD Başkanı Joe Biden ile özel bir görüşme gerçekleştiren Başkan Erdoğan'ın, Kabineyi bu görüşme hakkında da bilgilendirmesi bekleniyor.

F-35 programından çıkarılan Türkiye'nin yeni dönemde atacağı adımlar başta olmak üzere olası bir Suriye harekatı da Kabinenin gündeminde yer alacak.

Son dakikada Glasgow'da düzenlenen İklim Zirvesine katılmaktan vazgeçen Başkan Erdoğan'a ise ilgili bakanlar zirvenin sonuçlarını bildirecek.

Tüm bunların yanı sıra koronavirüs ile mücadele de konuşulacak konular arasında...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabineye yerli aşı çalışmaları ve vakalardaki son duruma ilişkin bilgi verecek.