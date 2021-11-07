Terbiyesiz İP’liye tepkiler çığ gibi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit kardeşi Tahir Günren, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurmasına tepki gösterdi. İYİ Partili Lütfü Türkkan, Günmen'in boynuna sarılarak "senin b.s." diyerek küfür etti. O anlar kameralara yansıdı. Yaşanan olaylara şehit yakınları ve gaziler başta olmak üzere Türk halkı büyük tepki gösterdi. Tepkiler üzerine Türkkan, sosyal medya hesabından özür mesajı yayınladı ama şehit ailelerini ağzına bile almadı.

ONUN KARDEŞİ PARÇALANDI MI?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini dile getirdiği için İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın küfrüne maruz kalan Tahir Gümren, "1997'den bu yana yaşayan bir acı var. Parçalanmış bir kardeş canı var. Hele o Lütfü Bey'e bir sorun da onun kardeşi parçalandı mı? Çuvallarla topladılar mı, doldurdular mı? Onu bir öğrensin önce" dedi.

'HATA YAPMAYA SEVK ETTİ'

Türkkan, gelen tepkiler üzerine önceki gece yayımladığı videoda şunları söyledi: "Ben burada başta bütün milletimizden, bir kadın olması hasebiyle Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere bütün kadınlardan, partililerimizden ve arkadaşlarımdan da özür diliyorum. Doğru bir iş değildi bu, yanlış bir şeydi ama o sinir gerginliği, o atmosferin getirdiği belki de fazla bir heyecan, doğru olmayan, bana da hiç yakışmayan, şimdiye kadar da doğru bulmadığım, herkesi yadırgadığım bu konuda böyle bir hata yapmaya sevk etti. Tekrar bütün milletimizden özür diliyorum. Bunun da kabulünü rica ediyorum."

'BİZE MİNNET BORÇLULAR'

ŞEHİT özel harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir'in babası İbrahim Taşdemir: Bu vatanın gerçek sahipleri vatan için can verenler ve onların yakınlarıdır. Çünkü bedel ödeyenler biziz. Bedel ödemeyenler ve dışarıdan ahkâm kesenler şehitlerimize ve şehit yakınlarına minnet borçludurlar. Minnet borcu olanların minnetlerini teşekkürlerini yerine getirmek yerine küfürle, hakaretle şehitlere ve şehit yakınlarına dil uzatmaları çok alçakça bir davranıştır. Bir din adamı olarak İslam ahlakını ve edebi öğrensin diye kendisine Kur'an-ı Kerim hediye etmek istiyorum.

'SAMİMİ BULMUYORUZ'

ŞEHİT polis memuru Fırat Bulut'un abisi Murat Bulut: O küfrü kendime ve tüm şehit ailelerine edilmiş gibi hissettim. Milletimiz her zaman olduğu gibi şehidine ve ailesine sahip çıktı, tepki gösterdi. Tepkiler üzerine özür diledi ama bizlerden ve o şehit ailesinden özür dilemedi. Özrünü samimi bulmuyor ve kabul etmiyoruz. Bu tutum ve davranışından sonra erdemli bir şekilde çıkıp özür dileyerek vekillikten istifa etmeli. Şehitlik ve gazilik bizim için kutsaldır kutsalımıza dil uzatana gereken ceza verilmelidir.

'GEREĞİNİ YAP İSTİFA ET'

TÜRKİYE Gaziler Vakfı Başkanı ve terör gazisi Lokman Aylar: Oy devşirmek için yapılan yapmacık hareketlerden bıktık usandık. İYİ Parti yöneticilerini göreve davet ediyor, söz ve söylemleri teröristlerin sıktığı kurşundan daha derin izler bırakan küfürbaz Lütfü'yü partiden ihraç etmeye davet ediyoruz. Aksi halde ülkemizin 7 ayrı bölgesinden gelecek olan şehit ailelerimizle birlikte İYİ Parti genel merkezine yürüyeceğimizi kendilerine ve kamuoyuna duyuruyoruz. Oturduğunuz koltukları dahi bu toprak parçasını bizlere vatan yapan aziz şehitlerimize, hayallerinden ve uzuvlarından vazgeçerek kahramanlaşan gazilerimize borçlusunuz. Vekillik postu sana bol geldi, gereğini yap ve derhal istifa et.

'ŞİKAYETTE BULUNACAĞIZ'

TÜRKİYE Harp Malullü Gaziler Şehit-Dul ve Yetimler Derneği Ankara 1 No'lu Şube Başkanı Alparslan Fırat: Bu vatana kardeşini feda etmiş şehit yakınımızın haklı olarak gösterdiği tepkiyi destekliyoruz. Gazi meclisimizde milletin vekilinin bir şehit ailesine ağza alınmayacak sözlere söylemesini kınıyoruz. Bu olayın takipçisi olacağız ve dava açacağız, şikayetlerde bulunacağız.

SİYASİLERDEN TÜRKKAN'A TEPKİ



SİYASİLERDEN de Türkkan'a tepkiler çığ gibi geldi. İşte o tepkilerden birkaçı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Muhalefet milletvekilinin, temsilcisi olduğu vatandaşına ağza alınmayacak küfürler etmesi terbiye dışıdır, şiddetle kınıyorum. Hele ki, kanlarıyla bu toprakları sulamış şehitlerimizin emanetine asla!

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de milleti temsil gibi kutsal bir görev için bulunan bir milletvekilinin vatandaşımıza kullandığı çirkin üslup asla kabul edilemez. Lütfü Türkkan vatandaşımızın şahsında milletimizden özür dilemelidir.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Lütfü Türkkan kendine yakışanı yapıyor. Eğer mensubu olduğu parti bu seviyeyi kabul edebiliyorsa kendi bilecekleri iş. Ama bu seviyeyi Türk siyaseti de yüce Meclis de hak etmiyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: Müfteri bir provokatör olduğunuz net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bingöl'de milletimizin gözü önünde cereyan eden olaya dair aşağıdaki açıklamanız bunun en açık ispatıdır. Kendi yaptığınız rezillikleri muhatabınıza atma taktiğinizi milletimiz sandıkta suratınıza çarpacak

■ FATMA GÖKSU