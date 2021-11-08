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Başkan Erdoğan '8 Kasım Azerbaycan Zafer Bayramı' mesajı

Son dakika... Başkan Erdoğan Azerbaycan'ın, Ermenistan işgaline son veren zaferine ilişkin mesajında "Azerbaycan’ın Zafer Bayramı’nı, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum." dedi.

Başkan Erdoğan ’8 Kasım Azerbaycan Zafer Bayramı’ mesajı

08.11.2021, 15:56 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021, 17:11

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılışının 1. yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı bir payaşım ile kutladı. Başkan Erdoğan, yaptığı paylaşımında; "Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum." dedi.

Başkan Erdoğan mesajı şu şekilde;

Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Vatan için gözlerini kırpmadan mücadele eden, şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum." dedi.



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