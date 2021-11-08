Başkan Erdoğan ’8 Kasım Azerbaycan Zafer Bayramı’ mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılışının 1. yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı bir payaşım ile kutladı. Başkan Erdoğan, yaptığı paylaşımında; "Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum." dedi.

Başkan Erdoğan mesajı şu şekilde;

Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Vatan için gözlerini kırpmadan mücadele eden, şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum." dedi.





