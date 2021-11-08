Başkan Erdoğan Dicle’nin kolyesini taktı

Türkiye dev projelerden birine daha kavuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DİCLE'NİN KOLYESİNİ TAKTI. Mardin ve Şırnak sınırları içerisinde Dicle Nehri üzerinde Mardin'in Dargeçit ilçesinin 15 km doğusunda yer alan Ilısu Barajı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan açtı. Bir büyük TÜRKİYE HİKAYESİDİR ILISU BARAJI (HES). Temel atma töreninde ben de vardım. PKK'YA MEZAR OLACAK, baraj sularıyla oluşacak büyük gölü önlemek, DİCLE'NİN KOLYESİNİ TAKTIRMAMAK için Türkiye düşmanı dış odaklar ve onların uzantısı içteki gözünü kan bürümüş mahfiller çok uğraştılar.

PROJEYİ ENGELLEDİLER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı durduramadılar. Uzun yıllar masada bekleyen büyük projeyi -Dicle'nin kolyesi- ILISU FATİHİ TAYYİP ERDOĞAN gerçekleştirdi. Anlayacakları dilden bir BÜYÜK TÜRKİYE TOKATIDIR. Büyük Türk milleti, eski çağların, uygarlıkların miras bıraktığı eserleri tek tek taşıdı yeni ebedi yerlerine. 550 yıllık Zeynel Bey Türbesi, yeni yerleşim yerindeki kültür parkına çoktan taşınırken, tek bir yabancı TV-gazete orada yoktu. EL Rızk Camisi, Zeynel Bey Türbesi, hamamı, Kasr-ı Rabia'yı omuzlarımızda taşıdık. Görmediler, göstermediler. ILISU BİR BAŞARI HİKAYESİDİR TÜRKİYE'NİN. Filmlere konu olacak tarihi gerçekleri barındırır gövdesinde. Derin Amerika-Avrupa'nın aparatı bölücü terör örgütü PKK'nın geçiş noktasıydı ILISU BARAJ GÖLÜ HAVZASI. Derin Amerika-Avrupa karanlık odakları, yıllarca Hasankeyf toprak altında kalacak diyerek, tarihi eserleri bahane ederek büyük projeyi engellediler. Ardı ardına tezgahlar kurdular.

İHALEYE KATILMADILAR

1996 yılında Türkiye, finansmanı sağlanmak için proje yap-işletdevret modeliyle ihaleye sundu. Ancak hiçbir yabancı şirket ihaleye katılmadı. Maalesef emperyalist zihniyetin attığı prangalardan kurtulamayan yerli şirketler de çekingenlik gösterdi. 1997'DE Derin Amerika-Avrupa'nın sonradan anlaşılan bir tezgahı kuruldu. İngiltere-Avusturya- İsviçre-İtalya'dan oluşan konsorsiyum proje ile ilgilenmiş gibi göründü. Aradan bir süre geçtikten sonra bir anda ortaklık dağıldı. 2004'te Avusturya, İsviçre, Almanya ve Türkiye şirketlerinden yeni bir konsorsiyum kuruldu. BU girişime karşın da karanlık Batı vakıflarının (Rockfeller, Soros, Ebert-Nauman) gözünün içine bakan çevreci bazı sivil toplum kuruluşları, proje aleyhinde yoğun kampanya başlattılar. İmzalarla konsorsiyumda yer alan ülkelerin hükümet başkanlarına, Avrupa parlamentosuna ve Avrupa komisyonuna projenin durdurulması için başvurular yapıldı. Avrupa basınında çok sayıda yazılar yayınlattılar.

BÜYÜK TEZGAHIN PARÇASI

Neden? ÇEVREYİ ve kültürel varlıkları koruma adına hareket eden istihbarat örgütlerinin devşirdiği mahfillerinin, hiç değinilmeyen çok önemli Ilısu Barajı'yla bağlantılı PKK planı vardı. ILISU BARAJI geniş bir göl havzası olacaktı. Bölücü terör PKK Hasankeyf üzerinden geçip Karadeniz'e, Batı'ya geçemeyecekti. Derin Amerika-Avrupa'nın PKK KARTI büyük tezgahın önemli bir parçasıydı. PKK üzerinden kurgulanan tezgahların son noktasında, ABD-Avrupa-İsrail'in, Fırat ve Dicle suları konusunda Türkiye'yi kilitlemek arzuları bulunuyordu. GİZLİ ajandalarında, Fırat-Dicle'yi Ortadoğu su kaynaklarını uluslararası bir konu haline getirmeye de niyetlenmişlerdi. Fırat-Dicle üzerine kurgulanan EMPERYALİST PLAN doğrultusunda Ilısu'yu, daha önce de Atatürk, Karakaya, Silvan barajlarını engellemek için çok uğraştılar. Yıllarca engellediler. Kredi vermediler. Başkan Erdoğan, kararlı şekilde planlarını bozdu. Ilısu barajı, MİLLİ imkanlarımızla inşa edildi. ILISU'YA KOLYESİNİ TAKTI. Aziz Türk milletimizin, nefes borularını tıkamak için kullandıkları yabancı istihbarat servislerinin apartı PKK'ya, Türkiye topraklarını mezar yaptı. Sınır ötesi harekatlarla da Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyini mezar yapıyor. ILISU'YA TAKILAN KOLYE, PKK'yı koruyup kollayanlara tarihi bir tokattır. Artık, ILISU'nun göllerinde boğulacak Avrupa'nın kuklaları PKK. Umdukları dağlara kar yağacak. Mezopotamya'nın bereketli toprakları üzerine kurulu, Dicle Nehri'nin hayat veren sularını içeren ILISU, tek dişi kalmış PKK'ya kol kanat geren Avrupa'nın, ABD'nin hayallerini suya gömecek.



SONUÇ

BÜYÜK Türkiye YOLUNDAKI YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ KİMSE DURDURAMAZ. 2023-2053 STRATEJİLERİ doğrultusunda, Türk devletlerini birleştirme ve İslam dünyasını bir araya getirmeye kararlı BAŞKAN TAYYİP ERDOĞAN-BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE, DAHA ÇOK DÜŞMANLARIN PLANLARINI

BOZACAK, UYKULARINI KAÇIRACAKTIR.