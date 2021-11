Cemal Polat, İngiltere’de girişimciler için iki kitap yazdı

İngiltere'de iş danışmanı olarak kurumsal firmalara hizmet veren, aynı zamanda gıda sektöründeki birçok markanın franchise zincirlerinin bölgesel danışmanlığını üstlenen Cemal Polat, yeni girişimciler için rehber niteliğinde eserler hazırladı. "Yeni bir iş kurmak zorlayıcı olabilir. Ben de girişimciler için ücretsiz kaynaklar geliştirerek işlerini kolaylaştırmak istiyorum" diyen Cemal Polat, ilk olarak "Launch Your Own Café" (Kendi Kafenizi Başlatın) adlı kitabı kaleme aldı.



İLK KİTAP İLGİ GÖRÜNCE DEVAMINI YAZDI

Amazon sitesi üzerinden paylaşıma açılan "Launch Your Own Café"ye gösterilen ilgi, Cemal Polat'ı ikinci kitabı yazmaya yöneltti. Başarılı iş adamı bu kez, ilk eserin devamı niteliğindeki "Strategic Planning for Beginners" (Yeni Başlayanlar için Stratejik Planlama) kitabını okurlara sundu. Cemal Polat bu eserinde ise gıda sektöründeki işletmelerin uygulayabileceği stratejilere odaklandı.



GİRİŞİMCİLERE REHBERLİK EDECEK

Hertfordshire Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü'nde master yapan Cemal Polat, "Üniversite yıllarımda strateji ve planlama her zaman ilgimi çekmişti. Ücretsiz indirilebilen bu kitaplar aracılığıyla akademik ve ticari tecrübelerimi işletme sahiplerine yardımcı olmak için kullanabiliyorum" dedi. İki kitabın da her ay binlerce kişi tarafından indirildiğini söyleyen Cemal Polat, "Yoğun ilgi üzerine üçüncü kitabı yazmaya başladım. Yine girişimcilere rehberlik edecek bir eser ortaya çıkacak. Onu da yayınlamak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.