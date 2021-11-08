FETÖ’cü eski istihbaratçı Enver Altaylı’nın cezası belli oldu

Eski istihbaratçı Enver Altaylı ile birlikte 3 sanığın 'FETÖ/PDY yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'siyasi ve askeri casusluk' suçlamasıyla yargılandıkları davada karar çıktı.

Enver Altaylı'ya 'Silahlı terör örgütle üye olmak' suçundan 10 yıl 'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Eski İstihbaratçı Mehmet Barıner'e ise 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 9 ay, 'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Altaylı ile Mehmet Barıner tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS sistemiyle katıldı, tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou da duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Sebahattin Sarıdoğan, sanık ve avukatlarının savunmalarının tamamlandığını belirterek, kararı açıkladı. Eski MİT'çi Enver Altaylı'ya 'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan 13 yıl 4 ay, 'Silahlı terör örgütüne üyelikten' ise 10 yıl hapis cezası verildi.

Sanık Mehmet Barıner'e ise 'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan 12 yıl 6 ay, 'Silahlı terör örgütüne üyelikten' 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Örgüte yardım etmekle suçlanan tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou da beraat etti. Sanıklar Altaylı ve Barıner'in tutukluluk hallerinin devamı kararlaştırıldı.