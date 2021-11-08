İsyancılara karşı hükümete destek gösterileri düzenlendi

ETİYOPYA'DA isyancıların Oromiya ve Amhara eyaletindeki ilerleyişi sonrası binlerce kişi, hükümet güçlerine destek için gösteri yaptı. Başkent Addis Ababa'daki Meskel Meydanı'nda, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ve Oromo Kurtuluş Ordusu'na (OLA) karşı federal orduya destek gösterisi gerçekleştirildi. Başbakan Abiy Ahmed'i destekleyen Etiyopyalılar, TPLF ve müttefiklerine karşı hükümetin yanında olduklarını açıklayarak, Batı ülkelerinin TPLF ile müzakere çağrısını reddetti. Göstericiler, şarkılar ve marşlar söyleyerek dış müdahale karşıtı pankartlar taşıdı.