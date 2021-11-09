Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Milorad Dodik ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Dodik ile bir araya geldi
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Milorad Dodik ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Başkan Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Dodik'i kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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