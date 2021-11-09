  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Başkan Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Dodik'i kabul etti

Başkan Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Dodik'i kabul etti

Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Dodik ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Dodik’i kabul etti

09.11.2021, 16:05 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021, 16:40

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Milorad Dodik ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki çalışma yemeğinde bir araya geldi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Dodik'i kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.