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Başkan Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Dodik'i kabul etti

Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Dodik ile bir araya geldi

09.11.2021, 16:05 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021, 16:40